El consejo del padre de Puyol al central cuando hizo las pruebas con el Barça: "Si encuentran a 20 más duros que tú, no vuelves a casa"

Carles Puyol Saforcada es una leyenda del Barça. La trayectoria del central de La Pobla de Segur en el Barça es el sinónimo de éxito y de historia. Entre 1999 y 2014, 'Puyi' construyó una carrera basada en la constancia y el compromiso absoluto. Durante quince temporadas, el defensa catalán no solo se convirtió en uno de los mejores centrales del mundo, sino también, como uno de los líderes más respetados del vestuario y del fútbol español.

Puyol encarnó valores que trascendieron lo puramente futbolístico. Fuerza, abnegación, corazón y un profundo amor por los colores del club, eran algunos de los conceptos que encarnaba el central. Disputó 601 partidos oficiales (50.520 minutos) con el Barça y conquistó seis ligas, cinco Copas Catalunya, tres Copas de Europa, dos Copas del Rey, dos Mundiales de Clubes y una Copa Generalitat.

Pero su historia comenzó en el club Pobla de Segur, donde dio sus primeros pasos como futbolista antes de incorporarse, con 17 años, a la cantera azulgrana y a la residencia de La Masía. A partir de ahí, su crecimiento fue constante, marcado por la disciplina y una mentalidad que lo llevaría a lo más alto del fútbol mundial, incluso proclamándose campeón del mundo.

Una de las claves de esa mentalidad tiene origen en su entorno familiar, especialmente en la figura de su padre. Años después de la retirada del central, durante una conferencia en el encuentro “México Siglo XXI” de la Fundación Telmex, Puyol recordó públicamente los consejos que recibió al iniciar su carrera.

El consejo de Josep Puyol

Carles Puyol superó las pruebas del FC Barcelona en 1995. Se formó en La Masía y debutó en 1999. “Cuando hice las pruebas para el FC Barcelona, mi padre me dijo: 'Si vuelves y no te seleccionan porque encontraron a 20 jugadores mejores que tú, no hay problema. Pero si no te seleccionan porque encontraron a 20 jugadores más duros y decididos que tú, ni siquiera vuelvas a casa', contó en su día.

Carles Puyol, cortando un balón de Figo / Albert Olive / EFE

En la historia del fútbol pocas veces se ha visto un defensa y capitán más duro y decidido que Puyo. Su padre debe estar orgulloso. Esa enseñanza marcó profundamente la carrera de Puyol. Él mismo recordó cómo su padre llegó a verlo levantar la Champions League y regresó después a su vida cotidiana en el pueblo, reflejando una humildad que también influyó en su forma de entender el éxito y el trabajo.

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Cuando se retiró en la temporada 2013/14, Puyol se despidió por todo lo alto y 12 años más tarde, el Barça lo sigue echando de menos. Aseguró que en el deporte y en la vida nadie es imprescindible porque "la pelota sigue rodando" y por ello es importante saber cuando retirarse. "La pelota siegue rodando, nadie es imprescindible; también hay que saber decir adiós", dijo Puyol. Historia.