El consejo de Guardiola a Pau Víctor en 2020

En 2020, durante una entrevista en 'Post United', Pep Guardiola recibió un vídeo con un mensaje del que hoy es uno de los futbolistas de moda del verano: Pau Víctor.

Entonces era jugador del Juvenil del Girona y le pidió consejo al técnico catalán al que admiraba y admira. "Este año no estoy teniendo muchos minutos. Estoy entrando bien, pero no estoy jugando lo que me gustaría. Y era para decirte si me podías dar algún consejo con tu fútbol, de qué puedo hacer para mejorar y poder entrar en el equipo".

"Ufff...", respondió Guardiola. No te puedo dar un consejo sobre lo que puedes hacer porque no lo sé, no te he visto". Pero sí le dijo que "lo que puedes hacer es cómo lo afrontas, la vida es esto. Ahí es donde se demuestra si vales o no vales. Hay dos opciones: quejarse o demostrar. En Pau está, en nadie más".

Y lo hizo. Sin achicar, debutó con el primer equipo, se fue cedido al Sabadell y fue uno de los mejores, se fue cedido al Barça Atlètic y fue pichichi de la categoría. Y finalmente fichó por el primer equipo azulgrana y en la gira de Estados Unidos ha demostrado el potencial que tiene, marcando precisamente ante el City de Pep y un doblete en el Clásico.