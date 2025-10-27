El consejo de Gaspart a Lamine y la dura crítica a Carvajal

Después de una de las previas y uno de los postpartidos de Clásico más polémicos de los últimos tiempos, el expresidente del Barça, Joan Gaspart, aconseja a Lamine Yamal (autor de las declaraciones que desencadenaron en la gran tensión) en La Posesión.

En la previa del gran partido del mundo del fútbol, Lamine Yamal acudió a la Kings League de Gerard Piqué, pues su equipo tenía un partido el día anterior al choque en el Santiago Bernabéu ante Porcinos. Aprovechando la proximidad en el tiempo entre ambos partidos comparó al equipo de Ibai Llanos con el conjunto blanco: "Roban, se quejan...", decía en tono irónico. Tras el enfrentamiento, el resultado final provocó la reacción de alguno de los de Xabi Alonso. Especialmente destacable fue el proceder de su compañero de la Selección Dani Carvajal, quien le recriminó con claros gestos sus palabras, iniciando la tangana final.

Lamine Yamal y varios jugadores del Barcelona son separados de los del Real Madrid por Xabi Alonso a la finalización del clásico en el Bernabéu / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"No es el mejor del mundo, puede llegar a serlo"

El 'expresident', al iniciar su intervención en La Posesión, matiza que el Real Madrid "está a dos puntos y no a cinco", ya que, según su lógica, "si pensamos en ganar LaLiga será ganándoles en el Camp Nou".

Sobre el '10', Joan Gaspart explica que si preocupa su situación actual es justamente porque "se le quiere", compara la situación con la de un padre que riñe a su hijo. Para él, el primer gran error con el de Rocafonda es haber hablado de Lamine como el mejor del mundo: "No es el mejor del mundo. El año pasado tampoco, puede llegar a serlo, pero aún no lo es", expone. Preguntado por quién podría dar un tirón de orejas a la joven estrella, cree que es trabajo de sus compañeros y de su entrenador.

"Si Lamine está tocado, que frene y se recupere"

Donde más se moja Gaspart es en la trifulca entre Carvajal y Lamine: "¿Quién coño es Carvajal? Ha sido un gran jugador, pero ya está acabado. ¿Por qué Lamine debería llamarle si sus declaraciones ni siquiera eran para él?", dice antes de aclarar que para él este problema no irá a mayores y que en la próxima convocatoria se darán la mano para zanjar el asunto.

Dani Carvajal en declaraciones tras el Clásico / Perform

Por otra parte, destaca que "si Lamine no está en plenas condiciones, es mejor que pare y que no juegue, debe jugar en plenas condiciones y no tener la posible excusa, que frene y se recupere", insiste en la cuestión del estado físico del canterano.

Para quien en su día fue el máximo dirigente del club, desde el Barça deben solucionar sus salidas de tono hablándole, y destaca que no hay nadie con más autoridad que Hansi Flick para dicha tarea.

Aconsejando a Lamine, afirma que "está claro que hay que cuidarlo, pero el Barça está por encima de él, hay una afición que le quiere mucho y no puede defraudarla, debe recuperar a esa afición y saber que la gente tiene en cuenta que aunque tenga 18 años cobra como uno de 30".