El consejo de Carvajal a Lamine Yamal

En el retorno de la selección española, Dani Carvajal repasó lo vivido este verano en la Eurocopa. El lateral español fue uno de los jugadores más importantes para España y logró alzar su segundo título con la selección nacional. Carvajal, uno de los más veteranos, compartió vestuario con Lamine Yamal, justamente el jugador más joven de la selección. En una entrevista para el medio inglés, The Athletic, contó que quedó maravillado con el futbolista del Barça y de su relación con el mataroní: “Parece increíble que a la edad de Yamal ya esté en la élite en un club como el Barcelona y con la Selección. Se ha adaptado muy bien al grupo", afirma Carvajal.

Sin embargo, Carvajal es consciente de la edad de Lamine. No es habitual ver un jugador de 17 años rendir a este nivel, y más como lo hizo en la Eurocopa: "Todavía es un chaval, así que hay que tener los pies en la tierra, pero es un chaval estupendo”, valoró el lateral de Lamine.

También habló de su encontronazo con Musiala: “Fue más un meme que otra cosa. Nunca intenté hacerle daño a Jamal, sino cortar el contraataque. Él hizo un toque muy bueno, me adelantó y al final intenté agarrarlo. Lo agarré del cuello, pero lo pude haber hecho desde otro lugar”.

"No me planteo mi retirada"

Durante la entrevista, Carvajal dio una pista sobre su futuro. A sus 32 años, el lateral derecho español quiere seguir rindiendo al máximo nivel y sus intenciones son las de continuar en Madrid: "Tengo contrato hasta el próximo verano. Ahora mismo no me planteo la retirada. Cuando decida no estar en el Real Madrid, no voy a jugar en Europa y las alternativas se reducen mucho. ¿EE.UU, Qatar o Arabia?, sería una de esas tres opciones. La relación que tengo con el club es muy transparente, muy clara. Si ambas partes están de acuerdo en continuar, espero quedarme aquí muchos años”, decía Carvajal en The Athletic.

El Real Madrid, por su parte, se ha marchado al parón de selecciones con un sabor agridulce. El conjunto blanco se ha dejado cuatro puntos en este inicio liguero y, en parte, afirma que una de las razones son por la marcha de Kroos, Nacho y Joselu. “Ha sido un cambio importante después de que nos dejaran Toni Kroos, Nacho y Joselu. Con la llegada de Kylian, el míster tiene que adaptarse a todos los grandes jugadores que tenemos. En Mallorca y Las Palmas nos faltó un poco de continuidad en el juego, pero lo vamos a conseguir. El otro día contra el Betis, el equipo dio buenas señales, hicimos un partido bastante completo y a partir de ahora, tras el parón de selecciones, vamos a poner todas las piezas del puzle en su sitio”, afirmó Carvajal.

"Nadie está por encima de Florentino"

El internacional español alabó, además, la gran faena de Florentino como presidente del Real Madrid: “Es el mejor. No ha hecho más que mejorar la ciudad deportiva, el estadio, tiene solvencia económica con los fichajes, es el líder y el jefe absoluto del club. Es muy importante que nadie esté por encima del presidente y su trabajo en el Real Madrid es espectacular”, alabó Carvajal.

Dani Carvajal volverá a la disciplina blanca el 10-12 de setiembre, una vez finalice el parón de selecciones. El próximo partido es crucial para las aspiraciones de los blancos, que se enfrentarán a la Real Sociedad.