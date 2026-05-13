Otro 'consejo' para Bastoni sobre su futuro y el Barça: esta vez, Materazzi

Mientras se espera que esta misma semana se celebre la reunión en la que el Barça, el Inter de Milán y el propio Alessandro Bastoni avancen en el que puede ser uno de los grandes fichajes barcelonista de la temporada, en Italia se siguen sucediendo las opiniones (y las presiones) de antiguas estrellas interistas en torno al futuro del defensa central de Casalmaggiore para decirle qué es lo que más le conviene.

Hace unos días fue Christian Vieri quien defendió al internacional italiano, en el ojo del huracán tras su papel protagonista en la eliminación de la selección 'azzurra' en la eliminatoria clasificatoria para el Mundial 2026. El 'ex bomber' valoró que Alessandro ha tenido un trato injusto, que tiene derecho a decidir dónde juega -tal vez porque él también se fue al Atletico de Madrid en su día- y que nadie es imprescindible, "incluso Messi dejó el Barça", afirmó, no sin antes reconocer que Bastoni se trata "de un futbolista estratégico" en el Inter campeón de Christian Chivu.

Esta vez fue el turno del exdefensa central Marco Materazzi, campeón del mundo con Italia en 2006 y protagonista de la final de aquel torneo tras provocar el 'coup de boule (cabezazo)' de Zinedine Zidane que finalizó con la expulsión del francés.

Materazzi, campeón de todo con el Inter de Milán y con Italia en la primera década del siglo XXI, según explican en 'FCInternews' fue cuestionado por los periodistas en la alfombra roja de la cena de gala benéfica de la Lega Serie A. Marco no dudó en ofrecer a Alessandro Bastoni algunos consejos para que decida su futuro: "¿Qué le diría? Que se quede en el Inter, porque sabemos lo mucho que le apasiona".

El que fuera defensa central 'neroazzurro' admitió que "ha sido un año algo inusual y complicado, pero su valía está fuera de toda duda", reconociendo como hiciera Vieri días atrás la importancia de Bastoni para el proyecto del Inter. "Entonces, es él quien tiene que tomar ciertas decisiones que a mí me motivarían, pero conociendo su carácter, tal vez también lo motiven a él", apelando al sentimiento interista del actual defensa del Inter.

Bastoni está concentrado este miércoles en conseguir otro reto con el Inter, la Coppa Italia frente a la Lazio del exblaugrana Pedro Rodríguez. Tras hacerse con el Scudetto diez días atrás venciendo al Parma en el estadio Giuseppe Meazza (2-0) el internacional italiano de 27 años quiere cerrar el curso 2025/26 con un doblete histórico para después decidir con tranquilidad su futuro.

El Barça ha seducido a Alessandro con el proyecto de Hansi Flick, y al futbolista le interesan también las condiciones económicas que le ponen sobre la mesa. Pero Bastoni no quiere dejar el Inter por la puerta de atrás, y el club lombardo quiere 60 millones de euros como mínimo para cerrar la operación. Este será el caballo de batalla cuando se produzca la reunión. Mientras tanto, las leyendas del Inter se pronuncian, algunos para presionar a su compatriota para que no deje Milán, como Materazzi..