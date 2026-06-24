"Conociendo a Mateu Alemany, lo de Julián va para largo"

Las declaraciones de Julián Alvarez después del segundo partido de Argentina en el Mundial han acrecentado la tensión ya existente entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Ahora, ya no son dos clubs que se pelean por un jugador, en un diálogo donde aflora la mala relación existente entre Mateo Alemany y Joan Laporta desde las elecciones, sino también existe mucho malestar con el jugador por tomar partida en una batalla.

El Atlético de Madrid pactó con el jugador que le facilitaría la salida siempre y cuando existieran unas condiciones económicas adecuadas para los intereses colchoneros. En ese punto parecía existir acuerdo, pero la llegada del Real Madrid con su oferta de 150 millones fue una jugada que nadie se esperaba. Primero porque en realidad el Real Madrid no quiere a Julián sino que era una táctica entre Florentino y Cerezo para fijar el precio de salida.

De esta manera, Mateo Alemany pensaba tener controlada la situación en el caso de una venta. Estaba establecido el precio mínimo y solo tenía que esperar que el Barcelona se arrastrara con los mas de 150 millones.

Julián, entrenando con Argentina / EFE

Entrada en juego de Julián

La entrada en juego de Julián supone aumentar la tensión en unas negociaciones ya de por sí complejas porque el Atlético entiende que come en la misma mesa que el Barcelona y por la mala relación entre Mateo y Laporta. El Atlético está muy cabreado con el jugador y así piensa transmitírselo por no defender los intereses colchoneros tal y como en su día acordaron y por desequilibrar una balanza que estaba controlada. De todas formas, de forma pública, las iras del Atlético van contra el Barcelona. De forma privada, el Atlético está que trina con Julián.

Las declaraciones de Julián han sentado fatal en el seno de la directiva colchonera y, hoy por hoy, han provocado el efecto contrario. Según ha podido saber SPORT, el Atlético no ha hecho más que certificar su postura de no vender a Julián por menos de 150 millones de euros.

Ahora, más que nunca, el Atlético quiere mantener este pulso que puede durar todavía muchas semanas. A tenor de la experiencia de Mateo Alemany con los fichajes, que nadie se sorprenda que lleguemos en esta situación al último día de mercado con todo abierto. Así lo hizo en innumerables ocasiones cuando estaba en el Barcelona y así mismo lo admiten desde dentro del club azulgrana: "Conociendo a Mateo, esto va para largo".

Mateu Alemany, director de fútbol del Atlético de Madrid / EFE

Rendir cuentas a Apollo

El Atlético quiere coger a Julián por banda para echarle en cara su postura. Entiende que un jugador que cobra del Atlético no puede actuar de esta manera. Por lo que busca soluciones de una salida en otros clubs. De momento, Arsenal o PSG se descartan, pero el verano solo acaba de empezar.

El Barcelona, tal y como informaba ayer SPORT, tiene pensado aumentar su oferta a 130 millones de euros para apoyar la postura del jugador y forzar al Atlético. Sin embargo, el Atlético tiene que rendir cuentas con Apollo, el fondo de inversión que posee la mayoría accionarial del club. El principal objetivo de cualquier fondo es el de ganar dinero por lo que vender a Julián por menos de 150 millones sería un contrasentido.