¿Cuándo se conocerá el resultado de las votaciones del Balón de Oro?

La gala del Balón de Oro en el teatro Chatelet de París sirvió para dar a conocer el ganador del Balón de Oro. La revista 'France Football', organizadora del evento, hizo público el orden de los finalistas, pero se guardó detalles.

Por ejemplo, 'France Football' no sacó a la luz pública el resultado de las votaciones. Solo su editor jefe, Vincent Garcia, declaró a 'L'Equipe' que "Ousmane Dembélé ganó por un amplio margen. Se ganó ampliamente el apoyo de nuestros jueces del Balón de Oro".

Los encargados de la votación fueron 100 periodistas de los 100 mejores países en el ranking FIFA. Por parte de España, Alfredo Reñalo fue el prestigioso periodista encargado de dar su opinión.

'France Football' ha querido guardarse cuál fue la diferencia de votos entre los finalistas. Vincent Garcia añadió que "no fue una competencia, sinceramente", por lo que Dembélé ganó el premio por una diferencia importante.

Edición Especial

Los detalles se publicarán este sábado en una edición especial de 'France Football' dedicado al Balón de Oro. Será entonces cuándo se sabrá el reparto de las votaciones de los 100 periodistas.

Este detalle tiene también mucho interés en la votación del Balón de Oro en categoría femenina ya que la batalla se presumía muy reñida. Aitana Bonmatí consiguió el trofeo, aunque Mariona Caldentey probablemente quedó muy cerca.

En cualquier caso, el Balón de Oro 2025 ha vuelto a dar mucho que hablar en las distintas categorías. Por ejemplo, los premios que estaban cantados eran los de Lamine Yamal al mejor joven, los del PSG al mejor club del mundo, a Luis Enrique como mejor entrenador y a Donnarumma como el mejor portero. El resto estaban en el aire.