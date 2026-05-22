¡Ya se conocen las cuatro camisetas del Barça para la temporada 2026/27!

A poco más de 24 horas para el cierre definitivo de la temporada 2025/26, el FC Barcelona ya tiene preparado su carrusel de camisetas para el próximo curso. Aunque el club aún no las ha oficializado, las filtraciones de fuentes fiables como 'Footy Headlines' y cuentas especializadas como '@memorabilia1899' dejan muy poco margen a la imaginación.

Lamine Yamal, Raphinha, Pedri y el resto de la plantilla ya tienen diseñadas las cuatro equipaciones con las que intentarán conquistar LaLiga, Champions y el resto de títulos en la 2026/27.

La 'home kit' mantiene la esencia del club, pero da un paso adelante en modernidad. En lugar de las tradicionales franjas, incorpora hasta siete tonalidades diferentes entre granates profundos, rojos cardinales y varios azules. El resultado es un efecto dinámico y rico que moderniza la imagen sin perder la identidad culé. Un diseño inspirado en la nueva fachada del Spotify Camp Nou.

La 'away kit' vuelve a apostar fuerte por la colaboración con la Mamba Collection de Nike (homenaje a Kobe Bryant). Se trata de una camiseta atrevida con base en púrpura oscuro y negro, degradado y detalles en dorado metálico/iridiscente. El 'Swoosh' y los patrocinadores lucen con un acabado que recuerda claramente a las City Editions de Los Angeles Lakers. Una equipación que promete destacar bajo los focos.

La camsieta visitante, inspirada en al City Edition de los Lakers del año pasado / Lakers

La 'third kit' recupera un color que ha tenido muy buena acogida en el pasado: el verde menta (Green Frost). Se combina con detalles en verde más oscuro y un cuello azulado. Un diseño fresco, veraniego y diferencial que rompe con los tonos habituales.

La novedad es la cuarta equipación, una edición especial que se filtró recientemente y que será lanzada a principios de 2027. Se trata de un homenaje al patrón de Catalunya. Destaca el beige claro como color principal (con reminiscencias a las icónicas camisetas doradas de principios de los 2000) con detalles en azul marino y granate. El gran protagonista: la cruz roja de Sant Jordi sobre el pecho.

Imagen editada de Raphinha con la cuarta equipación del Barça 2026/27 / memorabilia1899

Una camiseta con mucho simbolismo catalán. Elegante y nostálgica. Pensada como edición limitada. El Barça y Nike apuestan por mezclar tradición, innovación y guiños culturales. Una línea que busca contentar tanto a los puristas como a los que buscan diseños más modernos y comercialmente atractivos.

Ya solo falta la confirmación oficial. Estaremos pendientes de las nuevas actualizaciones del club en las próximas semanas.