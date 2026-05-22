Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Libres F1 GP CanadáHorarios F1 CanadáOlympiacos - FenerbahçeValencia Basket - Real MadridBarça - ZalgirisBarça Next Gen EuroligaGuardiolaClasificación Giro ItaliaEtapa 14 Giro ItaliaGiro ItaliaDónde va GuardiolaConvocatoria Inglaterra MundialArbeloaAlexander ArnoldRashfordPep Guardiola StandLuis EnriqueMárquezEbrima TunkaraJuan RoigMercado de fichajesResultados NBAFinal Champions femeninaFinal Four EuroligaCalculadora descensoRefugio GuardiolaCarles PuyolSara CarboneroCasanova Beach Club CastelldefelsFlorentinoPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

FC BARCELONA

¡Ya se conocen las cuatro camisetas del Barça para la temporada 2026/27!

Las filtraciones revelan los diseños de las equipaciones del FC Barcelona para la próxima campaña, incluyendo una edición especial de Sant Jordi

Las cuatro equipaciones del FC Barcelona para la 2026/2027

Las cuatro equipaciones del FC Barcelona para la 2026/2027 / SPORT

Sergi Castillo

Sergi Castillo

A poco más de 24 horas para el cierre definitivo de la temporada 2025/26, el FC Barcelona ya tiene preparado su carrusel de camisetas para el próximo curso. Aunque el club aún no las ha oficializado, las filtraciones de fuentes fiables como 'Footy Headlines' y cuentas especializadas como '@memorabilia1899' dejan muy poco margen a la imaginación.

Lamine Yamal, Raphinha, Pedri y el resto de la plantilla ya tienen diseñadas las cuatro equipaciones con las que intentarán conquistar LaLiga, Champions y el resto de títulos en la 2026/27.

Primera equipación: azulgrana evolucionado

Primera equipación: azulgrana evolucionado

La 'home kit' mantiene la esencia del club, pero da un paso adelante en modernidad. En lugar de las tradicionales franjas, incorpora hasta siete tonalidades diferentes entre granates profundos, rojos cardinales y varios azules. El resultado es un efecto dinámico y rico que moderniza la imagen sin perder la identidad culé. Un diseño inspirado en la nueva fachada del Spotify Camp Nou.

Segunda equipación: la 'Mamba' púrpura

Segunda equipación: la 'Mamba' púrpura

La 'away kit' vuelve a apostar fuerte por la colaboración con la Mamba Collection de Nike (homenaje a Kobe Bryant). Se trata de una camiseta atrevida con base en púrpura oscuro y negro, degradado y detalles en dorado metálico/iridiscente. El 'Swoosh' y los patrocinadores lucen con un acabado que recuerda claramente a las City Editions de Los Angeles Lakers. Una equipación que promete destacar bajo los focos.

La camsieta visitante, inspirada en al City Edition de los Lakers del año pasado

La camsieta visitante, inspirada en al City Edition de los Lakers del año pasado / Lakers

Tercera equipación: vuelve el verde menta

Tercera equipación: vuelve el verde menta

La 'third kit' recupera un color que ha tenido muy buena acogida en el pasado: el verde menta (Green Frost). Se combina con detalles en verde más oscuro y un cuello azulado. Un diseño fresco, veraniego y diferencial que rompe con los tonos habituales.

Cuarta equipación: homenaje a Sant Jordi

Cuarta equipación: homenaje a Sant Jordi

La novedad es la cuarta equipación, una edición especial que se filtró recientemente y que será lanzada a principios de 2027. Se trata de un homenaje al patrón de Catalunya. Destaca el beige claro como color principal (con reminiscencias a las icónicas camisetas doradas de principios de los 2000) con detalles en azul marino y granate. El gran protagonista: la cruz roja de Sant Jordi sobre el pecho.

Imagen editada de Raphinha con la cuarta equipación del Barça 2026/27

Imagen editada de Raphinha con la cuarta equipación del Barça 2026/27 / memorabilia1899

Una camiseta con mucho simbolismo catalán. Elegante y nostálgica. Pensada como edición limitada. El Barça y Nike apuestan por mezclar tradición, innovación y guiños culturales. Una línea que busca contentar tanto a los puristas como a los que buscan diseños más modernos y comercialmente atractivos.

Noticias relacionadas y más

Ya solo falta la confirmación oficial. Estaremos pendientes de las nuevas actualizaciones del club en las próximas semanas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL