Ya se conocen los árbitros para el Barça - Athletic Club y el Atlético - Real Madrid de la Supercopa de España

El CTA ya ha dado a conocer los árbitros escogido para dirigir las dos semifinales y la final de la Supercopa de España. El colegiado andaluz José Luis Munuera Montero será el encargado de dirigir la final del próximo 11 de enero, mientras que la primera semifinal entre el FC Barcelona y el Athletic Club que se disputa este miércoles 7 de enero estará a cargo de Isidro Díaz de Mera. Mateo Busquets Ferrer se encargará de dirigir el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid el día 8.

Isidero Díaz de Mera Escuderos estará acompañado en el VAR por Jorge Figueroa y a sus 36 años afronta su sexta temporada en Primera División. Es su séptimo encuentro con el Barça en el terreno de juego con 4 triunfos blaugrana hasta el momento (66%) y 2 derrotas. El castellanomanchego todavía no había arbitrado al equipo de Hansi Flick en el presnete curso.

Al Athletic Díaz de Mera le ha arbitrado 12 encuentros y el balance es desfavorable para los rojiblancos con 3 triunfos (25%), cuatro igualadas (33%) y cinco derrotas (42%). En la temporada 2025/26 se encargó del 1-2 ante el Betis (1-2) y del 0-1 frente al Getafe.

Los árbitros designados por el CTA para dirigir los partidos de la Supercopa de España / FCB

En el caso de la segunda semifinal, el CTA también ha apostado por la juventud. El mallorquín Mateo Busquets Ferrer (32 años) afronta su tercera temporada en Primera División y estará apoyado en la sala del VAR por Javier Iglesias.

Busquets ha arbitrado al Atlético en tres partidos con suerte repartida: 1 victoria, 1 empate y 1 derrota,precisamente en la primera jornada de LaLiga 2025/26 frente al Espanyol (2-1). Al Real Madrid le pitará por séptima vez, con 4 triunfos (66%) y 2 empates. El último de ellos, el 4-0 ante el Valencia en el Santiago Bernabéu de la Jornada 11 de LaLiga.

Para la final, Munuera Montero

El colegiado de la final será el internacional José Luis Munuera Montero. A sus 43 años es experimentado y con un largo historial en el que no han faltado los momentos complicados; de ahí que si el partido se transforma en un clásico, más de uno empezará a tirar de hemeroteca para ambientar el duelo..

José Luis Munuera Montero ha arbitrado 28 partidos del Barça, registrándose 18 triunfos blaugrana (64%), 4 empates (14%) y 6 derrotas (22%). En la presente temporada se encargó de dirigir el Mallorca-Barça de la primera Jornada de LaLiga (0-3) que no estuvo exento de polémica pues el colegiado dejó seguir la jugada en el 0-2 de Ferran Torres con el defensa Raíllo todavía caído. Interpretó que jhabía continuidad en la jugada y que el futbolista mallorquinista no estaba lesionado a raíz de la acción previa. Estará acompañado en el VAR por Jorge Figueroa.

Sin embargo, es con el Real Madrid con el que Munuera tiene un 'pasado' más agitado pues fue el colegiado que expulsó a Jude Bellingham en febrero de 2025 en el duelo contra Osasuna de LaLiga después de que el internacional inglés mostrara su disgusto con una de sus decisiones gritándolo un insulto en inglés. En el acta, interpretó que le había dicho 'Fuck you', mientras que el futbolistas aseguraba que sus palabras fueron 'Fuck off'.

Pese al revuelo que se armó en torno al suceso, el castigo para el jugador fue de dos partidos de sanción. La realidad es que el historial del Real Madrid con Munuera Montero en los 20 antecedentes que existen es muy favorable con 18 victorias (80%), 2 empates y 2 derrotas. Esta temporada ha dirigido al Real Madrid en la Jornda 9 de LaLiga en su triunfo frente al Getafe por 0-1.

En el caso del Athletic Club lo arbitró en 24 partidos con 11 triunfos (46%) 8 empates (33%) y 5 derrotas (21%); y al Atlético de Madrid, en 22 ocasiones: 13 triunfos (59%), 3 empates (14%) y 6 derrotas (27%).