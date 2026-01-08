FC BARCELONA
Ya se conoce la fecha definitiva del Racing-Barça de Copa
El conjunto azulgrana estaba pendiente de jugar el martes o el miércoles ante en los octavos de final de la Copa
Ya es oficial la fecha y el horario del partido del FC Barcelona en los octavos de final de la Copa del Rey. El conjunto azulgrana visitará al Racing de Santander el jueves, y no el miércoles como se había barajado inicialmente, en un encuentro que se disputará a partir de las 21.00 horas.
La Real Federación Española de Fútbol ha hecho públicos este martes los horarios definitivos de una ronda marcada por la Supercopa de España. De hecho, los partidos del Real Madrid y del Atlético de Madrid quedan condicionados a su posible presencia en la final del torneo que se disputa en Arabia Saudí: si alguno de los dos alcanza la final de la Supercopa, su compromiso copero se jugará el miércoles en lugar del martes.
De este modo, el Barça ya conoce con certeza su hoja de ruta en la Copa: jugará el jueves por la noche en El Sardinero, en un duelo exigente ante un Racing que atraviesa un gran momento (es líder de Segunda) y con el billete a cuartos de final en juego.
