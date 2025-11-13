Ya se conoce el diseño de la equipación del Barça para la temporada 2026-2027

El FC Barcelona se encuentra inmerso en la pelea por los títulos de la temporada 25/26, situándose en el segundo puesto de LaLiga a tres puntos del Real Madrid de Xabi Alonso y fuera de las posiciones de clasificación directa a Octavos de final en Champions. Sin embargo, ya se han desvelado algunos detalles de cara a la temporada que viene.

La cuenta de 'X' 'Memorabilia 1899' ha publicado como se verá la equipación de la próxima campaña, después de haber revelado algunos detalles el mes pasado.

Un diseño peculiar, con más franjas que de costumbre

La principal diferencia a nivel conceptual radica en el hecho de tener una manga de cada color, dejando la derecha para el granate y la izquierda para el azul. Además, destacan las cuatro tonalidades, que van de más claro a más oscuro, que se pueden apreciar en cada una de las cuatro franjas del frontal. De esta manera, la equipación cuenta con cuatro franjas principales que llegan a dividirse hasta en 16, haciendo que pase a ser más llamativa que en otras ocasiones, pero sin recurrir a excentricidades vistas en el pasado.

Vuelve la camiseta que trajo UNICEF a Can Barça

La prenda de juego de la 26/27 estará inspirada en una camiseta de hace exactamente 20 años, la de la temporada 2006/07. En aquella ocasión, el diseño cobraba especial relevancia, pues por primera vez en la historia del club se optaba por poner 'publicidad' en el frontal, no obstante, la entidad catalana escogió un patrocinio que daría la vuelta al mundo por los valores que mostraba: Unicef.

Leo Messi con la equipación de la temporada 26/27 / Marc Gómez / FC Barcelona YouTube

Pese a que esa campaña terminó sin grandes títulos, la imagen del Barça con la ONG en el pecho enmarcó uno de los mejores momentos de la historia del FC Barcelona, ya que en las cinco temporadas en las que apareció como patrocinador principal (después pasaría a la espalda) se lograron tres Ligas, dos Champions, una Copa del Rey, tres Supercopas del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y, por encima de todo, el respeto de todo el mundo del fútbol ante tan bonita iniciativa.