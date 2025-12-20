Ya se conoce el árbitro del Villarreal - Barça

El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol ha anunciado el nombre de los árbitros designados para los partidos de Primera División de este domingo, entre ellos el Villarreal - Barça que se disputa en el estadio de La Cerámica. El elegido es Javier Alberola Rojas, que estará acompañado en el VAR por Valentín Pizarro Gómez, madrileño.

Alberola Rojas, manchego, de 34 años y recientemente designado por UEFA árbitro First, dirigirá al Barça por segunda vez esta temporada tras haberlo hecho en la victoria (2-4) contra el Celta en Balaídos de la jornada 12. También ha arbitrado una vez al Villarreal este curso. Fue en el derbi contra el Valencia, que se jugó en Mestalla y que acabó con victoria para los de Marcelino García Toral (0-2).

Hasta ahora, Alberola Rojas ha arbitrado en once ocasiones al Barça con ocho victorias, dos empates y una derrota. La única derrota fue en mayo del 2023 cuando los azulgranas cayeron 1-2 con la Real Sociedad en el Spotify Camp Nou. Al Villarreal lo ha dirigido en 16 ocasiones con un balance de siete victorias, seis empates y tres derrotas.