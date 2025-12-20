Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PedriLesión ClyburnFlorentinoAlexis SánchezAnder BasurtoJake PaulReal Madrid - Sevilla horarioOviedo - Celta, en directoRaphinhaReal Madrid - Sevilla alineacionesFerrero AlcarazDorian YatesNewcastle - ChelseaMercado de FichajesSandor MartínVillarreal - Barcelona horarioVillarreal - Barcelona alineacionesJorge ReyClasificación LaLigaRivales Barça CopaCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

FC BARCELONA

Ya se conoce el árbitro del Villarreal - Barça

Se trata de Javier Alberola Rojas. Con él, el conjunto azulgrana solo ha perdido un partido

Alberola Rojas, en el Santiago Bernábeu

Alberola Rojas, en el Santiago Bernábeu / EFE

Ferran Correas

Ferran Correas

El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol ha anunciado el nombre de los árbitros designados para los partidos de Primera División de este domingo, entre ellos el Villarreal - Barça que se disputa en el estadio de La Cerámica. El elegido es Javier Alberola Rojas, que estará acompañado en el VAR por Valentín Pizarro Gómez, madrileño.

Alberola Rojas, manchego, de 34 años y recientemente designado por UEFA árbitro First, dirigirá al Barça por segunda vez esta temporada tras haberlo hecho en la victoria (2-4) contra el Celta en Balaídos de la jornada 12. También ha arbitrado una vez al Villarreal este curso. Fue en el derbi contra el Valencia, que se jugó en Mestalla y que acabó con victoria para los de Marcelino García Toral (0-2).

Noticias relacionadas y más

Hasta ahora, Alberola Rojas ha arbitrado en once ocasiones al Barça con ocho victorias, dos empates y una derrota. La única derrota fue en mayo del 2023 cuando los azulgranas cayeron 1-2 con la Real Sociedad en el Spotify Camp Nou. Al Villarreal lo ha dirigido en 16 ocasiones con un balance de siete victorias, seis empates y tres derrotas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL