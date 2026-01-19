Ya se conoce el árbitro del Slavia Praga - Barça de la Champions

La UEFA ha anunciado este lunes las designaciones arbitrales para la 7ª y penúltima jornada de la Fase liga de la Champions League. El FC Barcelona disputará su correspondiente encuentro este miércoles (21:00 horas) contra el Slavia de Praga en territorio checo. El colegiado encargado de dirigir dicho partido será el inglés Chris Kavanagh, quien nunca había arbitrado, hasta ahora, un partido del Barça.

Con 40 años de edad, internacional por la FIFA en 2019 e integrante de la lista élite de árbitros de la UEFA desde diciembre de 2025, dirigirá este miércoles su quinto partido de la Champions League. El curso pasado se estrenó con un duelo de la Fase liga entre Slovian Bratislava - Stuttgart (1-3) y este año ya ha dirigido otros tres: Inter - Slavia Praga (3-0), Kairat Almaty - Pafos (0-0) y Eintracht - Atalanta (0-3).

Son cerca de 500 partidos los que ha arbitrado hasta el momento, 181 de los cuales correspondientes a la Premier League, 80 de la Championship y 44 de la National League; entre otros. Ha mostrado 60 expulsiones en toda su carrera (19 por doble amonestación y 41 por roja directa) y ha señalado 101 penaltis.

Esta temporada fue el colegiado seleccionado para dirigir la final de la Community Shield, que enfrentó al Crystal Palace y al Liverpool, con victoria para 'the eagles' en la tanda de penaltis y el curso pasado arbitró la final del 'play off' de ascenso a la Premier League entre Sheffield United y Sunderland (1-2); así como la final de la EFL Cup de 2024, con triunfo por 0-1 del Liverpool sobre el Chelsea en la prórroga.