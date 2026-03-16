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FC BARCELONA

Ya se conoce el árbitro del FC Barcelona - Newcastle de los octavos de Champions

François Letexier dirigirá el partido entre el Barça y el Newcastle tras la polémica por su actuación en el Benfica - Real Madrid y con el recuerdo del buen resultado culé en el pasado

Letexier expulsa a Mourinho durante el Benfica - Madrid

Letexier expulsa a Mourinho durante el Benfica - Madrid / JOSE SENA GOULAO / EFE

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

François Letexier será el encargado de impartir justicia en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions entre el Barça y el Newcastle este miércoles. El colegiado francés llega a Montjuïc precedido por el ruido mediático, tras ser el centro de las críticas por el reciente incidente entre Prestianni y Vinicius. En aquel duelo en Da Luz, Letexier no expulsó al argentino pese a los presuntos insultos racistas hacia el brasileño.

El jugador del Benfica llamó "mono" al madridista en repetidas ocasiones, tapándose la boca con la camiseta; una situación que Vinicius denunció al momento. Aunque el árbitro activó el protocolo antirracismo, su decisión de mantener al lateral en el campo generó un revuelo que llegó hasta los despachos de la UEFA, que acabó sancionando a Prestianni sin jugar la vuelta en el Bernabéu.

El jugador del Real Madrid Vinicius Junior dialoga con el árbitro francés François Letexier durante el partido de fase de acceso a octavos entre Benfica y Real Madrid en Lisboa, Portugal. EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO. benfica . real madrid. liga campeones 2025/2026 benfica . real madrid. ida. accion. da luz

Vinicius dialoga con Letexier durante el partido en Da Luz / JOSE SENA GOULAO / EFE

Dos precedentes, dos victorias

Para el Barça, sin embargo, el nombre de Letexier evoca buenos recuerdos. Precisamente, el último precedente de los azulgranas con el francés fue en la vuelta de los octavos del año pasado, también ante el Benfica. Aquella noche, el Barça selló su pase con un 3-1 gracias a un doblete de Raphinha y un tanto de Lamine Yamal. El equipo ya había hecho parte de los deberes en Lisboa (0-1) donde, a pesar de la temprana expulsión de Cubarsí, los de Flick supieron aguantar en inferioridad numérica hasta que Raphinha sacó las castañas del fuego. Meses antes, Letexier también fue testigo de la victoria culé en Dortmund (2-3) durante la fase de liga, en un partido que Ferran Torres resolvió en el tramo final.

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El arbitraje europeo vive un momento de máxima exigencia, donde cada gesto se analiza al milímetro por el VAR y la opinión pública. En este escenario, Letexier aterriza en Barcelona con la necesidad de redimirse tras su gris actuación en Lisboa. Para este tercer asalto con el francés, el Barça llega con la obligación de ganar para certificar el acceso a cuartos por tercer año consecutivo. Las buenas sensaciones dejadas ante el Sevilla y el factor campo invitan al optimismo, en lo que será la primera vez en cinco años que el Barça dispute una eliminatoria de Champions en su feudo original.

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