Ya se conoce el árbitro del Atlético de Madrid - FC Barcelona

Ya conocemos al colegiado que arbitrará el duelo decisivo por la Liga entre Atlético de Madrid y FC Barcelona de este sábado 4 de abril. Los azulgranas visitarán el Metropolitano en el primero de los tres encuentros prácticamente seguidos que jugarán entre ellos y que pueden decidir dos títulos: Champions League y Liga.

El encargado de dirigir el encuentro será el árbitro del Comité Balear Mateo Busques Ferrer. El colegiado solo ha arbitrado en una ocasión a los azulgranas esta temporada. Fue en la tercera jornada de Liga ante el Rayo Vallecano en Vallecas con un empate a uno en el marcador. En cambio, será la tercera vez que dirigirá al Atlético. El balance para los del Cholo es muy negativo: dos derrotas ante Espanyol y Real Betis.

Mateo Busquets Ferrer también dirigió las semifinales de la Supercopa de España del Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Otra vez con derrota colchonera 1-2. Malos recuerdos para los del Cholo Simeone.

Antes del Atlético de Madrid-Barça se jugará el encuentro del Real Madrid. Los blancos visitarán Mallorca y están obligados a ganar para no quedarse lejos de la lucha por el título. En cambio, los bermellones están en posiciones de descenso y cada vez tienen menos tiempo para reaccionar.

El encargado de dirigir el partido en Son Moix será José María Sánchez Martínez. El colegiado murciano ha arbitrado un solo encuentro de los blancos y los bermellones este curso, precisamente, el partido entre ambos de la primera vuelta. Casualidades de la vida. Ese día, el Madrid ganó 2-1 ante un Mallorca que plantó mucha cara en el Bernabéu. En el VAR de Son Moix estará Javier Iglesias Villanueva, colegiado gallego.

El Real Madrid necesita ganar para poner en aprietos a los culés antes de su duelo en el Metropolitano. Cada jornada es decisiva por el título de Liga.