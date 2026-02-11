Ya se conoce el árbitro del Atlético - FC Barcelona de las semifinales de la Copa del Rey

Juan Martínez Munuera ha sido el árbitro designado para dirigir la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético y el Barça en el Riyadh Metropolitano, encuentro que se disputará este jueves 12 de febrero a las 21:00h. Los de Hansi Flick buscarán revalidar el título conquistado el año pasado ante el Madrid, mientras que los de Simeone, que han alcanzado las semifinales en las últimas tres ediciones sin éxito, intentarán aferrarse a su única gran posibilidad de evitar otra temporada en blanco.

Tal y como ha comunicado la RFEF este miércoles, el colegiado valenciano estará respaldado por Pablo González en el VAR, con Juan Luis Pulido como asistente de vídeo. Guadalupe Porras y Miguel Martínez serán los linieres, mientras que Guillermo Conejero ejercerá de cuarto árbitro.

El de mañana será el segundo partido que el de Benidorm dirija al Barça esta temporada. El primero fue hace apenas dos semanas en la victoria por 3-0 ante el Oviedo, donde Martínez Munuera fue protagonista por una amarilla al portero Aarón Escandell en una acción muy protestada, cuando creyó que el balón había salido del área cuando este lo bloqueó. Al Atlético le ha arbitrado dos veces este curso: una victoria fuera de domicilio ante el Betis (0-2) y un empate en Anoeta (1-1).

Vitor Roque protesta su roja ante Martínez Munuera / Alvaro Barrientos / AP

El último precedente del colegiado valenciano con el Barça en Copa no trae buenos recuerdos al barcelonismo. Fue en abril de 2023, en la vuelta de semifinales, cuando el Madrid se impuso por 0-4 en el Camp Nou, esfumando las opciones de un doblete para los de Xavi. Sin embargo, también fue el encargado de pitar la final de 2021, en la que el Barça pasó por encima del Athletic (0-4), logrando el que sería el último título de Messi como azulgrana. Por el lado colchonero, su balance en Copa es de dos victorias y dos derrotas; la última, en la vuelta de semis de 2024 ante el Athletic Club en San Mamés (3-0).

Dos rojas en los útlimos tres partidos

Antes del duelo contra los asturianos de esta temporada, el historial reciente de Martínez Munuera con el Barça ha estado marcado por las expulsiones, habiendo dejado a los azulgranas con uno menos en sus dos encuentros previos, ambos en la campaña 23/24. Uno de los episodios más recordados fue el de Vitor Roque ante el Alavés; el brasileño, que había marcado uno de sus únicos dos goles como culé, acabó expulsado por doble amarilla en apenas cinco minutos, la segunda de ellas muy rigurosa en un partido que terminó 1-3.

Tampoco se libra de este historial Ronald Araujo, quien fue expulsado por doble amonestación en la final de la Supercopa de España. Los blancos vencieron por 4-1, y el uruguayo vio la roja en el minuto 71 tras dos faltas sobre Vinícius; la primera de ellas, además, fue la que originó el penalti a favor del conjunto madrileño.

El balance global del Barça con Martínez Munuera es de 25 victorias, 6 empates y 6 derrotas, con 82 amarillas y 3 rojas. Los números con el Atlético son 23 victorias, 8 empates y 7 derrotas, sumando 81 amarillas y 4 expulsiones en total.