Conjura, terapia de grupo y relax del Barça en un histórico 'búnker' de Newcastle

Los futbolistas del FC Barcelona salieron de la Ciutat Esportiva el sábado al mediodía y no volverán a sus respectivos domicilios hasta la madrugada del miércoles, algo muy poco habitual si no se trata de una pretemporada o un torneo corto, como la Supercopa de España. Así lo consideró el club con el beneplácito de Hansi Flick para ahorrarse un viaje y desplazarse directamente de Bilbao a Newcastle. Jornadas que se aprovechan también para seguir fortaleciendo el grupo y el convencimiento de que se va por el camino correcto de cara al tramo decisivo de la temporada, donde se ponen en juego los dos títulos más importantes. El Barça busca el doblete Liga-Champions con ilusión, y también con esperanzas.

El templo de Shearer y Sir Bobby Robson es una estación de metro / German Bona

Con Yuste y Deco

La expedición azulgrana está compuesta de 23 futbolistas, pues a ella se ha unido Gavi todavía sin el alta médica, más todo el extenso staff, el presidente en funciones, Rafa Yuste, el directivo Alfons Castro, que se ocupa de todos los temas de seguridad, el director deportivo, Deco, y su 'mano derecha' Bojan Krkic.

Para estar ajeno a todo el ruido exterior al equipo, como por ejemplo, las elecciones a la presidencia y sus acaloradas manifestaciones y debates, se ha elegido un hotel en los alrededores de Newcastle que está totalmente 'bunkerizado' y que, además, esta ubicado en un edificio histórico, con todas las comodidades imaginables y en un entorno privilegiado. En su origen, Maften Hall fue una mansión construida entre 1832 y 1836 para un Sir inglés y en 2020, tras adquirirlo un grupo empresarial, se acometió una reforma millonaria que finalizó en 2025 para convertirlo en un hotel de lujo.

Exterior del hotel Maften Hall / .

El Maften Hall es el único 5 estrellas de todo el Condado de Northumberland y cuenta en sus instalaciones con tres campos de golf, un SPA con piscina, suites termales, sala de fitness y hasta cinco espacios gastronómicos. Los precios de las habitaciones varían desde los 325 euros la clásica a los 850 por noche la suite, según su página web. Se encuentra a una media hora del centro de Newcastle.

Todas las comodidades para los que allí se alojan, pero el Barça no ha venido precisamente a Newcastle para hacer turismo. Hansi Flick y la plantilla están aprovechando para descansar y preparar un partido que será una auténtica batalla en el ruidoso St. James' Park. La mañana de este martes previa al choque la aprovecharon para hacer gimnasio y sesión de vídeo de cara al estudio del rival y a la táctica del partido.

Pero también se está aprovechando para hacer piña y en este sentido, Gavi es una pieza clave por su ascendente en el vestuario. La plantilla del Barça está muy unida y atrás quedaron los momentos de dudas que llevaron a Hansi Flick y a su staff técnico a realizar hasta tres reuniones en una semana con la plantilla para hablar largo y tendido, y también, para escuchar a los futbolistas. Ahora, el ambiente es más distendido y relajado, pero muy comprometido. De las dudas se ha pasado a la conjura para lograr un doblete que colmaría las aspiraciones de todo el barcelonismo.