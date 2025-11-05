Conjura en Brujas para que vuelva la magia

Magia para frenar al Brujas y reencontrarse con las mejores sensaciones. El Barça necesita un triunfo en tierras belgas para volver a ser un equipo que impresione en Europa y, de paso, no complicarse la vida. Los azulgranas arrancaron la cuarta jornada de la fase Liga novenos, es decir, en puestos de play-off. Tras el KO ante el campeón, el PSG, y la próxima visita a un Stamford Bridge temible, bien hará el cuadro de Hansi Flick de entrar de regresar al ‘top 8’ y no convertir el Jan Breydelstadion en un aquelarre.

Lamine Yamal, preparado para tomar las riendas del ataque ante el Brujas / Atlas News

Controlar el vértigo

Hubo brotes verdes en el último compromiso contra el Elche, pero también se detectaron los mismos problemas defensivos y los minutos de desconexión que se vienen repitiendo a lo largo de la temporada. El conjunto azulgrana ha llegado a tierras belgas sin conseguir sacarse de encima sus demonios, así que necesita un partido liberador, exorcizante.

Perform

Y sobre todo, volver a ser un equipo dominador, que dé la sensación de tener controlado en todo momento los partidos. El vértigo está muy bien cuando todo el engranaje funciona, pero se transforma en temerario si las piezas no están bien encajadas.

La mejor versión de Lamine

En este contexto, es cuando deben salir a relucir los futbolistas determinantes, porque calidad frente a calidad, el Barça es muy superior a un Brujas que sí firmaría ahora mismo el play-off con los ojos cerrados, pues solo suma tres puntos y está al filo. Lamine Yamal empezó a recordar el pasado domingo a aquel futbolista desequilibrante, genial, y mientras le aguantó el fuelle, guio al Barça a su última victoria. También brillaron con luz propia un Fermín muy suelto y decisivo en la mediapunta y un Rashford al que le van este tipo de partidos. Es una buena noche para la confirmación de una mejoría que no se puede hacer esperar. Ni en la Liga, ni en la Champions.

Debe ser también el momento para que se sumen otros futbolistas que, por una razón o por otra, no están alcanzando su mejor versión. Para que Koundé vuelva a ser fiable, para que el eje de la defensa, juegue quien juegue entre Cubarsí, Eric y Araujo, no permita la más mínima, y para que Frenkie de Jong dé el paso adelante sin Pedri, resguardado por un Marc Casadó ávido de aprovechar la oportunidad.

Arroparán 1.300 culés

Seguro que tampoco se lo quiere perder el ‘killer’ Robert Lewandowski, porque una cosa es asumir un rol secundario y otra renunciar a su eterna hambre y voracidad. Podría estar ya para ser titular, quizás también Dani Olmo, pero Hansi Flick podría apostar por dar la máxima continuidad a su once.

El Club Brujas no genera, a priori, un gran pavor, pero cuenta con una potente afición que les llevará seguro en volandas. Para contrarrestarlo, 1.300 seguidores azulgranas estarán presentes en la preciosa ciudad belga, conocida como la Venecia del Norte por sus canales. Solo del Barça depende que su estancia en Brujas sea un agradable paseo y no una terrorífica pesadilla.