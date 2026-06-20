¿Por qué el Congo se asocia con el Barça? Un estudio desvela los motivos

La utilización del deporte como herramienta de proyección internacional ha adquirido una importancia creciente en los últimos años. Un ejemplo reciente es el de la República Democrática del Congo (RDC), que ha buscado reforzar su visibilidad global mediante acuerdos vinculados al deporte, entre ellos su colaboración con el FC Barcelona. Este caso ha despertado interés académico y mediático porque ilustra cómo los Estados intentan asociar su imagen a instituciones deportivas de enorme prestigio para ganar presencia en la conversación internacional.

Según una investigación publicada en la Revista Latina de Comunicación Social, la RDC ha desarrollado una estrategia de comunicación orientada principalmente a la promoción turística, cultural y patrimonial del país. Sin embargo, la relación con el FC Barcelona ha situado al deporte en el centro del debate sobre la construcción de reputación internacional.

La lógica detrás de este tipo de acuerdos es sencilla: clubes como el Barça cuentan con una audiencia global de cientos de millones de seguidores. Asociar la marca de un país a una entidad deportiva de esa magnitud permite aumentar su notoriedad, atraer potenciales visitantes y proyectar mensajes relacionados con sus atractivos turísticos o culturales. Para países que buscan mejorar su posicionamiento internacional, el deporte representa una plataforma de comunicación difícil de igualar.

Críticas a este tipo de acuerdos

No obstante, este tipo de iniciativas también generan controversia. Algunos analistas consideran que determinadas inversiones deportivas pueden ser interpretadas como intentos de desviar la atención de problemas políticos, sociales o de gobernanza. Es aquí donde aparece el concepto de 'sportswashing', cada vez más utilizado en el debate público.

Los autores del estudio, sin embargo, advierten de que no toda inversión deportiva debe calificarse automáticamente de esta manera. A su juicio, el 'sportswashing' no constituye una estrategia en sí misma, sino una interpretación crítica que surge cuando existe una diferencia evidente entre la imagen positiva proyectada a través del deporte y la realidad política de un país.

Joan Laporta, al teléfono antes de acudir a un acto / Archivo

En el caso congoleño, el acuerdo con el FC Barcelona muestra cómo el deporte se ha convertido en una herramienta de diplomacia, promoción territorial y construcción de marca país. Más que centrarse únicamente en el rendimiento deportivo, estas alianzas buscan generar visibilidad internacional y abrir espacios para que los Estados difundan sus propios relatos sobre identidad, cultura y desarrollo.

Noticias relacionadas

El ejemplo de la RDC demuestra que el deporte no puede entenderse únicamente como entretenimiento. Hoy forma parte de las estrategias de influencia global y se ha convertido en un escenario donde reputación, política y comunicación internacional se entrelazan de manera cada vez más evidente. Y eso, en la RDC lo han entendido a la perfección.