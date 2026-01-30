Se 'congela' la salida de Dani Rodríguez

Tuvo muy mala pata Dani Rodríguez con la lesión de hombro que sufrió el día de su debut con la primera plantilla ante el Valladolid a finales de la temporada pasada. El extremo estaba en el radar de Flick, empezó el choque dejando varios destellos y vio cómo se truncaba todo.

Por culpa de ese infortunio, por el que tuvo que pasar por el quirófano, Dani se perdió toda la pretemporada. Eso lastró mucho el poder estar en dinámica con Flick a inicios de curso y poder ganarse un puesto con el primer plantel. El técnico alemán decidió que Roony Bardghji fuera el complemento como extremo izquierdo a Lamine Yamal.

Línea ascendente

Empezó tarde la preparación, pero Dani se fue sintiendo mejor y el 13 de septiembre pudo debutar ya este curso ante el Andratx con el Barça Atlètic. Desde entonces el vasco no ha parado de crecer y de evolucionar hasta el punto de ser uno de los futbolistas más diferenciales del filial azulgrana.

Claramente, la categoría se le queda pequeña a un Dani que acumula tres goles y seis pases de gol en apenas 983 minutos y que el otro día ya fue convocado por Hansi Flick para el duelo de Champions en Praga ante el Slavia.

Guille y Dani Rodríguez, dos de los jugadores de La Masia que pueden sumar en cualquier momento con el primer equipo / Dani Barbeito

En SPORT ya adelantamos hace unos días la ofensiva del Dinamo de Zagreb por el extremo de Donosti. El club croata, en el que juega su excompañero y amigo Sergi Domínguez, ha apretado mucho para conseguir la cesión del futbolista. Con el caramelo de jugar la Europa League y de competir en una primera división europea.

EL DINAMO DE ZAGREB, APRETANDO MUCHO

El futbolista no veía con malos ojos una salida tras ver que no está contando con oportunidades con el primer equipo estos meses. El acercamiento por parte de la entidad balcánica ha sido intenso, pero el Barça finalmente se ha cerrado en banda y ha congelado cualquier salida de Dani.

Dani Rodriguez celebra un gol con el Barça Atlètic / Archivo

Tras perder a Mbacke y Andrés Cuenca en este mercado invernal, el Barça no quiere debilitar aún más el equipo de Belletti. Además, hay confianza total en Dani y la idea de que puede ser también útil para el primer plantel. Sobre todo si se producen contratiempos. El curso pasado ya hubo lesiones importantes en la segunda parte de la temporada. Y si hay ausencias arriba la figura del donostiarra está bien considerada por Flick.

Otra historia será ya el próximo verano. Habrá que analizar su situación y cabe recordar que termina contrato en 2027, por lo que habrá movimientos, probablemente hacia intentar ligar una renovación. Aunque se decidirá todo según vayan estos próximos meses.