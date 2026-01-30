La confusión entre Casado, Lamine y Flick

Marc Casadó pasó por el programa 'Fanzone' de '3cat', donde repasó su trayectoria en La Masia, explicó algunas anécdotas de su etapa de estudiante, habló sobre la actualidad del Barça y se mostró, sobre todo, ilusionado con su futuro como blaugrana.

El canterano celebró especialmente el pase directo entre los ocho primeros, un objetivo que el vestuario tenía muy presente. “Costó un poco al principio, pero también sirve para ponerle emoción. Lo importante es que sacamos los tres puntos y estamos entre los ocho primeros. Nos ahorramos una eliminatoria que, con el calendario tan apretado que tenemos, nos irá muy bien para descansar”, explicó. Casadó reconoció que Hansi Flick no quedó del todo satisfecho al descanso y pidió un punto más de intensidad: “Contento no estaba. Nos pidió dar una marchita más. Los equipos ya nos conocen, pero nuestra idea es hacerlos correr y acabar imponiéndonos en la segunda parte”.

El centrocampista del Oviedo Santi Cazorla (d) juega un balón ante Marc Casadó, del Barcelona, durante el partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports que Real Oviedo y FC Barcelona disputaron en el estadio Carlos Tartiere. EFE/Paco Paredes. (Oviedo) (Barcelona) añade vestuarios / Paco Paredes / EFE

También relató cómo vivió desde dentro la eliminación del Real Madrid. “Yo salía del campo cuando acabó nuestro partido, contento por haber hecho los deberes, y ya se escuchaba que en el estadio celebraban algún gol. Desde la grada nos iban diciendo cómo iba y, ya en el césped, me dijeron que habían quedado 4-2. Les toca jugar dos partidos más y siempre es mejor ahorrártelo”, señaló.

A nivel personal, Casadó habló de cómo gestiona los partidos en los que le toca ser titular, especialmente cuando encadena minutos después de haber tenido menos continuidad. “Cuando llevas partidos sin jugar y te toca hacer los 90 minutos vas más cansado. Aun así, esos partidos te sirven para coger continuidad y para que los siguientes sean mejores”, apuntó. El centrocampista reconoció que no siempre sabe con antelación si jugará: “Cuando el míster viene y te dice ‘mañana te toca jugar’, la alegría es máxima. Te preparas, analizas al rival y vas a por ello. A veces se intuye algo en los entrenamientos, pero no te puedes fiar. Ante el Oviedo me lo dijo el día anterior y eso va bien para mentalizarte”.

El cambio más confuso

Su último partido fue ante el Oviedo, cuando se vivió una confusión por las señales que Casadó hacía al banquillo con las dos palmas de las manos abiertas, dibujando un '10', y luego el gesto del cambio. "¡Entendieron que yo quería el cambio en diez minutos!", dijo entre risas. Y es que la realidad, como también comentó, es que "era Lamine el que quería el cambio a los diez minutos, no yo". De hecho, tuvo que intervenir uno de sus compañeros: "Èric dio un grito y por suerte lo escucharon proque me iban a cambiar. ¡No era tan difícil entenderlo!", se quejó bromeando.

Cubarsí, Raphinha y Casadó destacaron ante el Oviedo / Gorka Urresola

Casadó también fue claro al referirse a las tentaciones que pudo tener para salir del Barça en el mercado de invierno. “Lo dejé bastante claro después del partido ante el Oviedo. Mi sueño desde pequeño es jugar en el Barça y, mientras tenga la oportunidad de hacerlo, seguiré luchando por ello”, afirmó. El canterano destacó además el cariño recibido como un factor clave: “No se ha tenido que tomar ninguna decisión. Sentir el apoyo de la gente, como lo noté ayer, me hace sentir muy orgulloso”.

Por último, el canterano reconoce que competir con futbolistas que también han crecio en La Masia, siendo mayoría en el vestuario del Barça, da un plus al equipo: "Cuando tienes tanta estima y sientes este orgullo que tenemos por esta camiseta, eso nos da más ganas para seguir luchando y es lo que vamos a hacer, seguir luchando para ganar la Champions".