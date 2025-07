Conflicto Athletic-Barça por Nico: "El antibarcelonismo ha crecido mucho en Bilbao"

El culebrón del pasado verano con Nico Williams provocó un 'enfriamiento' en las relaciones entre FC Barcelona y Athletic Club. Es verdad que en los últimos años, por varias circunstancias (léase la no renovación de Iñigo y posterior fichaje por el Barça), ya venían empeorando de forma severa. A lo largo de la historia el libro Barça-Athletic ha vivido capítulos de todos los colores. Desde batallas campales a una cierta 'fraternidad' por aquello del hermanamiento entre el pueblo catalán y vasco. Pero no engañamos a nadie si decimos que actualmente esa relación pasa por su punto más bajo. Más aún tras el desenlace explosivo de este viernes con el extremo de Pamplona.

El hecho de quesu agente Felix Tainta y Deco se reunieran hace unas semanas abrió de nuevo la caja de los truenos. Ese posible fichaje del menor de los hermanos Williams por la entidad barcelonista hace apenas un mes provocaba un nuevo recrudecimiento de ese conflicto Athletic-Barça. Un punto que parece de no retorno. En Bilbao las aguas bajaban muy revueltas. Y el cabreo con el Barça era morrocotudo. Sobre todo por las formas y por las declaraciones que habían ido 'deslizando' los Joan Laporta, Deco, Masip y varios futbolistas del club azulgrana mencionando el nombre de un futbolista que era (y lo es ahora más que nunca) propiedad del Athletic.

EL RECIBIMIENTO DE SAN MAMÉS A NICO Y, SOBRE TODO, AL BARÇA

Ayer ya desgranamos un poco el sentimiento que se respira en el 'Botxo' en relación a las formas del Barça y a cómo se estaba viviendo la situación con Nico estos últimos tiempos. Nos adentramos en cómo se ha ido acrecentando este mal rollo, este casi odio diríamos entre los dos clubes. Hasta el punto de que en la capital vizcaína pocos esconden de que ahora mismo genera más simpatía el Real Madrid que el club azulgrana.

Es una tontería decir que el Athletic actúa igual (Jon Rivas, El País)

Jon Rivas, de El País, defiende al club vasco sobre los que lo acusan de quejarse de algo que ellos mismos practican con asiduidad (pagar cláusulas de jugadores de Osasuna o Real Sociedad y pescar en varias canteras): "Es una tontería decir que el Athletic actúa de la misma manera con otros clubes. Perdón, pero no. Cuando necesita a un jugador y debe pagar la cláusula de rescisión por él, lo hace y punto. Podrás ver informaciones periodísticas hablando de Areso, por ejemplo, casi siempre alimentadas por fuentes externas, pero ni una palabra desde dentro del club en relación a su fichaje, ni siquiera una insinuación. Si al final lo fichan, irán con el dinero a la Liga, lo pagarán y ya está. Por cierto, lo podrán inscribir en ese mismo momento".

Lo que realmente molestaba es que eligiera al Barça (Edu Velasco, El Chiringuito)

"Hay parte de la afición que está enfadada con Nico porque no ha sido claro. Lo que molestaba realmente es que Nico se fuera al Barça (no a otro club). Eso es lo que más dolía. Es totalmente lícito que un jugador quiera crecer deportivamente, pero la afición estaba dolida porque se iba a un club que actualmente no tiene buenas relaciones con el Athletic. Por ello había ese enfado. Todos sabemos que es un grandísimo jugador, que no tiene techo. Lo que realmente molestaba es que eligiera al Barça", nos comenta, por su lado, Edu Velasco, de 'El Chiringuito'. Y añade Nico algo tan importante como contundente: "El antibarcelonismo en Bilbao está creciendo mucho, se palpa".

Nico Williams anunció su renovación con el Athletic / Athletic Club

Lógicamente, después de cómo se han desarrollado los acontecimientos, el fuego cruzado entre aficionados de Athletic y Barça se ha multiplicado. Tanto, que los enfrentamientos entre ambos equipos de la próxima temporada pueden convertirse en los más calientes de todo el calendario. Más aún que clásicos o derbis. 23 de noviembre en el Spotify Camp Nou y 8 de marzo en San Mamés. Apunten las fechas.