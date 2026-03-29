Confirmado: las tres camisetas oficiales del Barça para la próxima temporada

El Barça ya empieza a mirar a la próxima temporada también desde el punto de vista comercial y de indumentaria oficial. Según ha avanzado el portal especializado 'Footy Headlines', ya se conocen los diseños de las tres equipaciones que vestirá el conjunto azulgrana en la campaña 2026-27, con propuestas que mezclan tradición, innovación y guiños muy reconocibles.

Primera equipación: clásico pero moderno en azulgrana

La primera equipación mantiene la esencia histórica del club, pero introduce una evolución visual importante. El clásico azulgrana no desaparece, pero se reinventa a través de una combinación de hasta siete tonalidades distintas. El resultado es una camiseta que respeta los colores tradicionales, pero con un efecto dinámico que busca modernizar su apariencia. Tonos como el granate profundo, el rojo cardinal o diferentes variantes de azul se entrelazan para dar una sensación más rica y actual sin romper con la identidad del Barça.

Las tres camisetas del Barça 26/27 según 'Footy' / Footy Headlines

Segunda: 'Mamba collection' inspirada en los Lakers

Donde sí hay una apuesta más atrevida es en la segunda equipación, en el que será la segunda temporada apostando por la fusión con la 'Mamba Collection'. En este caso, el club se inspira claramente en la estética de Los Angeles Lakers, una referencia icónica del deporte estadounidense. El diseño combina un fondo en tonos púrpura oscuro y negro, acompañado de detalles en dorado metálico que afectan tanto al patrocinador como al logo de la marca. Una camiseta pensada para destacar, con un aire premium y muy reconocible que no pasará desapercibido.

La camsieta visitante, inspirada en al City Edition de los Lakers del año pasado / Lakers

Tercera: regreso al pasado

Por su parte, la tercera equipación recupera un color que ya había tenido buena acogida en el pasado reciente. El verde menta vuelve tras dos temporadas de ausencia como base principal, con un tono frío que se combina con detalles en verde más oscuro. El cuello mantiene la identidad azulgrana con toques rojos y azules, mientras que los detalles en amarillo aportan contraste a un diseño fresco y diferencial.

A falta de confirmación oficial por parte del club, estas filtraciones apuntan a una colección continuista en lo conceptual, pero con suficiente innovación para renovar la imagen del equipo. El Barça, fiel a su historia, pero abierto a nuevas influencias, volverá a mezclar tradición y modernidad también sobre el césped.