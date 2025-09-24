¡Confirmado! El primer clásico Madrid - Barça de la temporada ya tiene fecha y horario

El primer Clásico de la temporada ya tiene fecha y hora. El duelo entre Real Madrid y FC Barcelona se disputará el domingo 26 de octubre a las 16.15h y en España será retransmitido en exclusiva por los canales de DAZN, disponibles también en Movistar+ y Orange.

El encuentro de la jornada 10 llegará cargado de ingredientes para convertirlo en una cita que puede suponer el primer punto de inflexión en LaLiga. Los dos gigantes del fútbol español, a la espera de lo que haga el Barça ante el Oviedo, están manteniendo un pulso que ningún otro equipo ha podido aguantar en este inicio de competición, con solo dos puntos de distancia entre ambos (ahora cinco con un partido más de los blancos tras su triunfo en Levante).

Pulso en LaLiga

El Real Madrid recibirá a los culés en el Bernabéu, si mantiene la dinámica actual tras conseguir seis victorias en las primera seis jornadas, con un arranque de Liga impecable sustentado en la pegada de Kylian Mbappé en el primer curso de Xabi Alonso en el banquillo blanco.

Enfrente, un Barça que comenzó la temporada con dudas en su juego tras un año mágico pero que, tras el toque de atención de Hansi Flick posterior al único tropiezo culé -el empate en Vallecas- ha recuperado sensaciones y resultados en estas últimas semanas pese a la ausencia por problemas físicos de Lamine Yamal tras el primer parón internacional del curso.

Clásico azulgrana

El partido también llegará con un fuerte sabor a 'vendetta' desde el punto de vista de los blancos. El Madrid sufrió hasta cuatro golpes directos en su orgullo por parte del conjunto de Hansi Flick, que la temporada pasada ganó los cuatro clásicos que dirigió desde el banquillo.

El primero, el duelo precisamente en el Bernabéu de la primera vuelta un 26 de octubre, que acabó con 0-4 en una exhibición total de los culés. El segundo, en Yeda, Arabia Saudí, en la final de la Supercopa de España, con otra oda al fútbolde los azulgranas que aplastaron a los de Ancelotti con un 5-2 que no fue a más por la expulsión de Szczesny al inicio de la segunda mitad.

El gran duelo del curso, no obstante, fue sin duda el 3-2 en la final de la Copa del Rey en La Cartuja de Sevilla, con el inolvidable tanto de Kounde en la prórroga desde fuera del área para sentenciar el partido. Y, finalmente, para acabar el año, un partido de infarto en Montjuïc para decidir LaLiga que acabó con 4-3 tras una remontada gloriosa, otras más, de los de Flick que llegaron a ponerse 0-2 en en los primeros minutos del último clásico de la temporada pasada.