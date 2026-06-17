Confirmado: nuevos detalles de la equipación del Barça para la temporada 2026/27 y fecha de lanzamiento

La primera equipación del FC Barcelona para la temporada 2026-27ya ha sido filtrada prácticamente al completo. El portal especializado Footy Headlines ha publicado nuevas imágenes de la camiseta y también del pantalón que acompañará al conjunto blaugrana el próximo curso, ofreciendo la visión del diseño definitivo que Nike prepara para el equipo de Hansi Flick.

Según ha podido saber SPORT, saldrá a la venta el próximo 30 de junio por la noche y estará en las tiendas físicas oficiales del Barça el 1 de julio, aunque algunas tiradas de la nueva camiseta ya se pueden comprar en tiendas de Nike de países de Oriente Medio antes incluso del anuncio oficial.

Nuevos detalles

La principal novedad de la camiseta radica en el tratamiento de los colores tradicionales del club. El diseño incorpora hasta tres tonalidades diferentes de rojo y tres de azul, creando un efecto degradado distinto al del curso pasado. Esta combinación pretende rendir homenaje a la nueva imagen exterior del Spotify Camp Nou, actualmente en proceso de remodelación y uno de los grandes símbolos del proyecto de transformación impulsado por la entidad.

La camiseta del Barça para la próxima temporada, filtrada / Footy Headlines

Otro de los aspectos más llamativos es la presencia de detalles de un amarillo entre el dorado y el 'mostaza' en los logotipos. Tanto el escudo como los distintos elementos gráficos tendrían acabados en un color que es una apuesta para buscar aportar un toque más elegante y distintivo al conjunto.

La camiseta también incorpora una pequeña senyera debajo del cuello en la espalda, así como aplicaciones en un tono denominado "Blackened Blue", una especie de azul muy oscuro que se acerca visualmente al azul marino oscuro. Precisamente este color será protagonista en el resto de la equipación.

Pantalón azul marino oscuro

Las imágenes filtradas muestran que el Barça volverá a utilizar pantalón azul marino oscuro para completar el uniforme. El diseño de los pantalones mantiene una línea sobria y elegante, en consonancia con la camiseta, mientras que las medias también seguirán la misma tonalidad oscura para ofrecer una imagen uniforme en todo el conjunto.

Los pantalones de la nueva equipación del Barça / Footy Headlines

Footy Headlines asegura que la versión filtrada corresponde a la réplica oficial destinada a los aficionados, aunque las fotografías muestran un diseño muy avanzado y cercano al producto final. A falta de confirmación por parte del club, todo apunta a que el Barça apostará por una de las equipaciones más innovadoras de los últimos años.

Un diseño que mantiene la esencia de los colores blaugranas, pero que introduce nuevos matices inspirados en el renovado Camp Nou y en la nueva etapa que vive la entidad con el proyecto ganador de Hansi Flick.