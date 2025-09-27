¡Confirmado! Joan Garcia, baja para las próximas 4-6 semanas

Joan Garcia ha sido intervenido este mediodía por la mañana de una artroscopia a cargo del Dr. Joan Carles Monllau, debido a la rotura de menisco interno de la rodilla izquierda que sufrió en la última acción del encuentro entre el FC Barcelona y el Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere. El club blaugrana ha confirmado que la intervención ha ido según lo previsto y se mantiene el tiempo aproximado de baja anunciado anteriormente: será de cuatro a seis semanas, en función de su evolución.

La intervención se ha llevado a cabo en el Hospital de Barcelona por el mismo doctor que se puso al frente del quirófano con las lesiones de Ter Stegen o Gavi en las dos ocasiones, pero también anteriormente en casos como los de Alexia Putellas, Coutinho o Bojan; así como en deportes tan distintos como el tenis (Garbiñe Muguruza), el pádel (Fernando Belasteguín) o el fútbol sala (Sergio Lozano).

Lo que se pierde

La primera gran cita en la que estará ausente Joan Garcia será este miércoles ante el Paris Saint-Germain, un encuentro correspondiente a la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League, ademas de los partidos ligueros frente a la Real Sociedad y Sevilla.

El arquero catalán tampoco tendrá opciones de ser internacional por primera vez en su carrera y ser convocado por Luis de la Fuente para los partidos de clasificación para el Mundial contra Georgia (11 de octubre) y Bulgaria (14 de octubre). Y tampoco llegará a los compromisos del Barça inmediatamente posteriores al parón, en casa frente al Girona (18 de octubre) y el Olympiakos (21 de octubre). Ni, salvo sorpresa mayúscula, al clásico del Santiago Bernabéu (26 de octubre).

La hora de Szczesny

Por lo tanto, será, nuevamente, la hora de Wojciech Szczesny. El guardameta polaco renovó hasta 2027 aceptando su rol de segundo guardameta, por detrás del de Sallent; pero ahora deberá volver a enfundarse los guantes. Tal y como hizo hace un año, cuando se lesionó de gravedad Marc-André ter Stegen y 'Tek' se desdijo de su retirada futbolística y puso rumbo a la capital catalana con un más que notable rendimiento.

La lesión de Joan, además, provocará un efecto dominó en las categorías inferiores del FC Barcelona. Comenzando por el filial con Diego Kochen, quien regresará de estar concentrado con la selección de los Estados Unidos en el Mundial sub-20 para ser el suplente de Szczesny en el primer equipo.