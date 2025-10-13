Comunicado médico Ferran Torres: qué tiene y cuántos partidos se perderá

Alrededor de las 11.00 horas la RFEF comunicaba que Ferran Torres era desconvocado por unas molestias, regresaba a Barcelona y quedaba descratdo para el duelo ante Bulgaria. El mensaje venía acompañado con un comunicado en el que se apuntaba que sufría "una sobrecarga muscular sin lesión anatómica asociada". Un diagnóstico que ha sido confirmado por el club con unas pruebas este mismo lunes que descartan que haya lesión.

"Las pruebas médicas realizadas han confirmado que el jugador Ferran Torres presenta una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, sin lesión asociada. El jugador no es baja y seguirá tratamiento específico", apunta el club.

Al tratarse de solo una sobrecarga habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días aunque, en condiciones normales, debería estar a punto el 8 de octubre contra el Girona (16:15 horas) en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.

Luis de la Fuente mantuvo a Ferran Torres durante los 90 minutos del encuentro ante Georgia del pasado sábado. Los otros dos delanteros titulares (Oyarzabal y Yéremy Pino) fueron sustituidos a la hora del partido, dejando su puesto a Borja Iglesias y Alejandro Baena.

El delantero sintió fatiga muscular y ahora la gestión ya será del Barça y sus servicios médicos. Flick le está dando mucho protagonismo, incluso por delante de Lewandowski, un cambio de paradigma que se escenificó ante el PSG. El técnico está apostando por Ferran como la principal opción para la posición de '9' y como alternativa para cualquiera de las dos bandas como se vio en el Pizjuán.

El delantero suma esta temporada cinco goles (cuatro en LaLiga y uno en Champions) y una asistencia con el Barça esta temporada en 10 encuentros.

La enfermería del Barça

Flick está muy atento a la situación de los futbolistas del Barça que están con sus selecciones y su situación física. De momento, Dani Olmo ha sido la peor noticia, aunque finalmente su lesión ha sido menos grave de lo esperado. El mediapunta sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, sin afectación conectiva y estará entre dos y tres semanas de baja.

La mejor noticias para el alemán es que Fermín, Raphinha y Lamine están en la recta final de su recuperación y no están descartados para el duelo ante el Girona. Tres piezas claves para Flick, ya que recuperaría al futbolista más diferencial en el caso de Yamal, y dos jugadores como Rapha o Fermín, que además de gol aseguran intensidad y trabajo de presión.