Confirmado: el Barça tendrá más margen para decidir el estadio para la Champions

El regreso de la Liga de Campeones está a la vuelta de la esquina. Será a mediados de septiembre cuando la máxima competición continental dé el pistoletazo de salida. Sin embargo, una de las mayores incógnitas en estos momentos es donde disputará el FC Barcelona sus partidos como local.

El pasado martes, el club azulgrana ya le informó a la UEFA que el Spotify Camp Nou era el escenario elegido. Ahora bien, este jueves se confirmó que el máximo organismo del fútbol europeo ha concedido más tiempo al Barça para confirmar de forma definitiva en que estadio disputará la fase de liga de la competición, que se extenderá hasta finales de enero.

Los rivales a los que el equipo de Hansi Flick se enfrentará como local serán el Paris Saint-Germain, el Eintracht Frankfurt, el Olympiakos y Copenhague. En todo caso, el equipo de Hansi Flick jugará su primer encuentro de la fase de liga fuera de casa. La UEFA aceptó la petición del Barça, que no quería no pillarse los dedos, puesto que en caso de que se retrasase la obtención de la Licencia de Primera Ocupación ganaría dos semanas más de margen.

Tras el sorteo, el vicepresidente Rafa Yuste se pronunció al respecto de esta cuestión: "Os puedo decir que el club comunicará en breve donde jugaremos y haremos un comunicado al respecto. Lo haremos cuando sea oportuno", declaró la mano derecha de Laporta.

Toni Munar

La flexibilidad de la UEFA

Así pues, aunque la primera jornada tendrá lugar entre el 16 y el 18 de septiembre, el Barça disputará el segundo partido de la Liga de Campeones entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre como local. Pese a que el templo culer se mantiene como plan A, Montjuïc está en la recámara. El club tiene alcanzó un acuerdo con Barcelona de Serveis Municipals (BSM) para extender la licencia de uso del Estadi Olímpic hasta febrero.

El pasado 21 de agosto, varios emisarios del organismo europeo visitaron el Camp Nou y las sensaciones fueron positivas. La normativa de la UEFA exige que el estadio tenga operativa la zona del lateral del estadio por cuestiones de realización televisiva. Sin embargo, desde la institución europea son comprensivos con la situación del Barça, por lo que no pondrían demasiados impedimentos para que se jugase con algunas zonas aún por abrir.

Los siguientes pasos para la reapertura

En este sentido, en los próximos días, el Barcelona obtendrá el certificado de final de obra que enviará al consistorio de la Ciudad Condal. El siguiente paso será que el Ayuntamiento otorgue al Barça la Licencia de Primera Ocupación para la fase 1A, correspondiente a la apertura de Tribuna y Gol Sud para unos 27.000 espectadores. El club trabaja también a marchas forzadas para que la fase 1B esté lista. En la última semana, se han acelerado los trabajos en los accesos del Lateral. La finalización de esta zona permitiría que el aforo se ampliase a 45.000 asientos.