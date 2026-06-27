Confirmado: el Barça cobrará por el traspaso de Sergi Altimira

El Real Betis y el Sporting Clube de Portugal han acordado el traspaso del centrocampista Sergi Altimira a la entidad portuguesa, que abonará 18 millones de euros de fijos más unos cuatro millones extra en variables. Fabrizio Romano ha confirmado que la operación está cerrada y que el jugador viajará a Lisboa este fin de semana pasar el reconocimiento médico antes de la firma definitiva del contrato.

Altimira, mediocentro de 24 años y con contrato con el Betis hasta junio de 2029, firmará un contrato por cinco temporadas con el Sporting, similar al que le ofrecía el RB Leipzig alemán que, aunque era la primera opción para el futbolista catalán, no llegó las pretensiones verdiblancas. Según ha informado 'El Correo de Andalucía', el Betis se guardará una porcentaje de una futura venta del 10 al 15%.

La marcha de Altimira soluciona la necesidad urgente del Betis de obtener plusvalías en este balance financiero antes del cierre del ejercicio el próxima 30 de junio. Aunque el club manejaba varias opciones de traspaso, como la de Abde, que cayó lesionado con Marruecos antes del arranque del Mundial, esta salida reduce la presión y les permite planificar los siguientes descartes sin prisas.

Carrera ascendente desde La Masia

El jugador de Cardedeu, formado en la cantera del Barça, también dejará una importante inyección económica en las arcas culés por derechos de formación. Como ya os contamos en SPORT, la operación entre Betis y Sporting dejará unos 400.000 euros para el club blaugrana, aunque habrá que esperar a que los lisboetas, que cotizan en bolsa, hagan oficiales las cifras totales del traspaso fijo para calcular la cantidad definitiva que pertenece al conjunto catalán.

Altimira jugó dos temporadas en el Sabadell antes de firmar por el Getafe como agente libre en el verano de 2023, pero no llegó a debutar en el conjunto azulón, ya que el Betis abonó los dos millones de euros de su cláusula de rescisión antes de que comenzase la campaña 23/24.

En sus tres temporadas en el Betis, el centrocampista catalán se ha convertido en un fijo de la rotación del entrenador chileno Manuel Pellegrini, quien lo ha alineado en 109 encuentros oficiales en los que ha marcado cinco goles y ha repartido cuatro asistencias.