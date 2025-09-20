Confirmada la representación barcelonista para la gala del Balón de Oro

El FC Barcelona gozará de un papel importante este lunes en la gala del Balón de Oro. Desde el club ya se ha confirmado la amplia representación para un evento de una enorme repercusión mundial.

Del primer equipo masculino se desplazarán Lamine, Cubarsí, Raphinha y el técnico, Hansi Flick. Otros dos finalistas, como son Pedri y Lewandowski, se quedarán en Barcelona. En este sentido, los dos favoritos al premio son Dembélé y Lamine Yamal, si bien Raphinha es otro jugador muy bien considerado por su gran año.

La representación del conjunto femenino es más alta con el desplazamiento de Aitana, Patri, Graham, Pina, Pajor, Vicky, Cata Coll y Alexia. El Barça ha dominado el Balón de Oro con los dos premios para Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, que podrían repetir, aunque Mariona, ahora en el Arsenal campeón de Europa, o Alessia Russo, también 'gunner', también figuran entre las favoritas. El Balón de Oro femenino alberga muchas más dudas que en ocasiones anteriores.

A nivel institucional, el presidente Joan Laporta lidera la representación acompañado por Rafael Yuste, Xavi Puig, Elena Fort y Joan Soler.

El Barça estará a la altura del acto, pese a que esta vez puede quedarse sin los grandes premios. El club responderá a una gala al nivel del prestigio que tiene.

Cabe recordar la polémica del año pasado cuando la representación del Real Madrid anuló su viaje a París cuando trascendió que Rodri era el ganador y Vinicius se quedaba sin el premio.