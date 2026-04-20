LaLiga confirma los horarios de la jornada del clásico Barça - Madrid

LaLiga ha hecho oficial los horarios de la jornada 35 y 36. Unos partidos cruciales para el Barça en sus intenciones de ganar el campeonato. El equipo barcelonista se mide al Real Madrid en el clásico el próximo 10 de mayo a las 21.00 h., mientras que se enfrenta al Alavés el miércoles 13 de mayo a las 21.30 h. en Mendizorroza.

El Barça tiene muy encarrilado el campeonato, por lo que puede cantar el alirón en cualquiera de estas jornadas. El sueño de muchos culés es poder lograr el título en el Spotify Camp Nou a falta de cuatro jornadas para el final. Para ello es muy probable que deba derrotar a los blancos, que vencieron en el partido de la primera vuelta en el Bernabéu por 2-1.

Después del partido ante el Real Madrid, el FC Barcelona se mide al Alavés y será el 13 de mayo a las 21.30 h. Por su parte, el cuadro de Arbeloa se enfrenta el jueves 14 a las 21.30 h. en el Santiago Bernabéu.

Dos últimas jornadas unificadas

A partir de entonces solo quedarán dos jornadas por disputarse y, que en función de los resultados, podrían ser con horario unificados. El Barça se debe enfrentar al Betis en el Spotify Camp Nou y termina la Liga en Mestalla contra el Valencia. Por su parte, el Real Madrid hará lo propio en el Sánchez Pizjuán de Sevilla y en el Bernabéu frente al Athletic.

De continuar por la misma línea, el título debería estar sentenciado. El FC Barcelona quiere dar otro paso de gigante este miércoles en el partido ante el Celta en el recinto barcelonista, mientras que el Real Madrid juega el martes frente al Alavés en el Bernabéu. Los dos encuentros intersemanales se disputan a las 21.30h.