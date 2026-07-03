El Barça confirma las altas y bajas para la nueva temporada

El FC Barcelona prepara la nueva temporada, en la que tiene la ambición de repetir éxitos en España y seguir dando pasos hacia delante en la Champions, el objetivo pendiente de Hansi Flick. Aunque no regresan al trabajo hasta el próximo 13 de julio, el club azulgrana ya ha actualizado su página web, en la que no aparecen los futbolistas que terminaron contrato el 30 de junio, pero sí las nuevas incorporaciones y los que regresan de cesión.

La novedad más relevante es la aparición de Anthony Gordon, primer fichaje de Deco para la temporada 2026/27. El internacional inglés, firmado por 70 millones de euros más diez en variables y que viene de repartir dos asistencias en el triunfo de Inglaterra contra RD Congo, aparece en la sección de atacantes, aunque todavía sin dorsal. Quien también figura sin número es Héctor Fort, que ya forma parte de la primera plantilla azulgrana tras su cesión en el Elche, en el que disputó 17 encuentros entre todas las competiciones.

Anthony Gordon ya aparece en la página web del Barça / FC BARCELONA

Por otro lado, Marc-André Ter Stegen, que está muy cerca de abandonar el Barça rumbo al Ajax, también sale en la plantilla del conjunto catalán para el nuevo curso, después de su cesión en el Girona, donde apenas jugó por una lesión en el isquiotibial izquierdo.

El FC Barcelona, además, ha retirado de su página web a aquellos futbolistas que han terminado contrato o cuyo periodo de cesión finalizó el pasado 30 de junio, como es el caso de Robert Lewandowski, Joao Cancelo y Marcus Rashford. Asimismo, Ansu Fati e Iñaki Peña, traspasados al Mónaco y al Panathinaikos, respectivamente, tampoco figuran en el portal.

El conjunto azulgrana arrancará oficialmente la temporada el 16 de agosto en el Spotify Camp Nou contra el Athletic Club, a no ser que LaLiga modifique la fecha del partido porque algunos jugadores del Barça alcanzan las semifinales del Mundial. Antes, el club catalán jugará su primer encuentro de la pretemporada ante el Europa el 24 de julio y, unos días después, realizará un stage en St George's Park, en Inglaterra, del 27 de julio al 3 de agosto. Durante su estancia en tierras británicas se medirá al Birmingham City el 31 de julio.