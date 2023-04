Confidencial SPORT: Xavi se agarra a la Liga

El técnico azulgrana está convencido de que conquistar el campeonato que premia la regularidad daría mucha estabilidad al club Teniendo en cuenta de dónde viene el Barça, alzarse con la Liga, y sin olvidar que ya se ha ganado la Supercopa de España, equivaldría a una gran temporada

La contundente derrota en el clásico copero, además de acabar con el sueño del triplete doméstico, supuso un mazazo por el resultado, y más para un técnico tan barcelonista de sentimiento como es Xavi Hernández. Pero no hay que olvidar que esta temporada se han jugado cinco enfrentamientos oficiales entre Barça y Real Madrid y tres se los ha llevado el cuadro azulgrana que, por cierto, la temporada pasada también consiguió ganar 0-4 en el Santiago Bernabéu.

Xavi Hernández es muy analítico, vive todo lo relacionado con su equipo con intensidad y le ha dado muchas vueltas a esta derrota, pero considera que en estos momentos hay que ser fríos y pensar que el equipo azulgrana tiene en la mano conquistar el campeonato que todos desean. El Barça no gana la Liga desde la temporada 2018-2019, es decir, desde hace cuatro años y a lo largo de toda su historia la ha conquistado en 26 ocasiones. Una Liga no se gana todos los días y ésta no se puede escapar ahora por haber perdido un partido de otra competición ante el máximo rival.

Dar el valor que se merece la temporada

Xavi piensa que toca pasar página de este KO, extrayendo eso sí las conclusiones negativas para aprender de ellas y las positivas, que también las hubo aunque hayan quedado difuminadas por el resultado final, y poner los cinco sentidos en el campeonato liguero. El Barça se ha ganado, por méritos propios, tener una ventaja respecto al Real Madrid de 12 puntos a falta de 33 por jugar que tiene que ser definitiva. El camino no ha sido fácil y precisamente derrotas como la del miércoles también deben dar valor al mérito que tiene este equipo en su andadura por la Liga.

El Barça se está topando con dificultades constantes en los últimos años, y de toda índole, así que Xavi Hernández es de la opinión que conquistar el campeonato que premia la regularidad y que por este mismo motivo es el que más valoran los entrenadores significaría dar una estabilidad al club muy necesaria en estos momentos. A todos los niveles. Por eso el técnico remarca a sus futbolistas, con los que está satisfecho por el esfuerzo y la implicación, que es el momento de dar el último empujón, de tener la máxima responsabilidad si cabe para asegurar este título que debe hacer felices a todos los barcelonistas.

Equipo en crecimiento y construcción

No toca ahora rasgarse las vestiduras. Xavi tiene en cuenta que el Real Madrid es un equipo muy poderoso y cuya estructura está consolidada desde hace años, por ejemplo con un centro del campo con Modric y Kroos que se entienden a la perfección o un Benzema que lleva más de una década marcando goles en el equipo blanco.

El Barça, por su parte, está creciendo y construyendo. Así lo considera Xavi, no se puede pasar de la nada al todo en poco tiempo, es necesario 'currar' mucho, ser constantes y caer para volver a levantarse. La era 'post Leo Messi' tenía que ser complicada a la fuerza, no en vano era una parte primordial de este equipo y se tuvo que reconstruir sin el mejor futbolista de todos los tiempos . Poco a poco, pese a algún frenazo sobre todo en Europa y ahora el de la Copa del Rey, el equipo ha ido andando su camino hasta llegar a este punto, tener la Liga muy cerca y además con una puntuación y una distancia respecto al máximo rival considerable.

Xavi se agarra a la Liga porque es un torneo de prestigio y que se logrará en circunstancias muy adversas. Conquistar el campeonato liguero, el que suele decirse en el mundo del fútbol que es el 'que te da de comer' y por el que se trabaja en el día a día supondría firmar una campaña muy buena. Y tiene mucho mérito, pues aunque pueda considerarse un torneo menor, conviene recordar que el conjunto de Xavi ya tiene la Supercopa de España en el bolsillo, ganada además, y de forma brillante al Real Madrid. Viniendo de donde viene el Barça, alzar estos dos títulos, sobre todo la Liga, es sinónimo de gran temporada.Autocrítica, sí, toda la del mundo porque Xavi es un ganador nato y sabe perfectamente y mejor que nadie dónde entrena. Está "en el club más complicado del mundo", como muchas veces ha reiterado el técnico en sala de prensa porque aquí solo vale ganar. Pero también valorar las cosas en su justa medida y sobre todo, darle el valor que le corresponde a la temporada que está haciendo el Barça.