Confidencial: Lamine Yamal no olvida La Torreta

Es bueno no olvidar tus orígenes. Y Lamine Yamal no lo hace. Sabemos que se crió en el barrio de Rocafonda de Mataró, al que recuerda a menudo, pero futbolísticamente comenzó en el modesto club de La Torreta en Granollers.

Su madre, Sheila, trabajaba muy cerca del club y tenía como compañera a la hija del coordinador del club, Sandra. Por cercanía al trabajo le venía bien llevarle a La Torreta y además Lamine Yamal ya estaba como loco todo el día con la pelota y quería entrenar y jugar con otros chicos, pese a lo pequeño que era.

Entró con apenas cuatro años y a los siete ya lo reclamó el Barcelona para el Prebenjamín al ver sus cualidades. Pero esos más de tres años que pasó en el club La Torreta nunca los ha olvidado. Lamine Yamal tiene detalles con los niños y con el club recordando lo que vivió por aquel entonces y les dona material deportivo para los chicos del equipo y también dona material para la escuela de música del colegio público Escola Pereanton, donde estuvo un tiempo estudiando.

Además sortea algunos detalles del club, alguna camiseta o entradas del Barcelona para la gente del club y del colegio. Tiene gestos que demuestran su cariño a los que le ayudaron al empezar su carrera deportiva y cuando era muy niño.

Muchos desconocen esta vertiente generosa que tiene un Lamine Yamal que es consciente de lo que cuesta trabajar con los más pequeños.