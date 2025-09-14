Confidencial: Flick no se esperaba la baja de Lamine Yamal y montó en cólera

Aunque Lamine Yamal regresó el martes a los entrenamientos tras jugar con la selección española -si bien no pisó el césped-, no fue hasta el sábado cuando Hansi Flick, que se había mostrado confiado en poder contar con su estrella, supo que los problemas en el pubis eran más que unas simples molestias que iban a impedir jugar al de Rocafonda contra el Valencia y probablemente tampoco lo pueda hacer el jueves frente al Newcastle. Y fue cuando pasó de la perpejlidad a la indignación, teniendo muy claro que no se iba a callar nada en la rueda de prensa.

Y así fue. Hansi Flick pidió que la comparecencia tuviera doce preguntas como máximo (como así fue) y fue duro con la Federación Española cuando respondió por qué Lamine no se había entrenado con el equipo.

El alemán es una persona directa, que no suele esconder sus sentimientos. Se mostró muy dolido porque aseguró que ya se había marchado el extremo lesionado y que, pese a ello, el seleccionador español, Luis de la Fuente, le hizo jugar 79 y 73 minutos ante Bulgaria y Turquía, respectivamente. Unos minutos que el entrenador del Barça se sabía de memoria y exactos, hasta el punto de que los volvió a puntualizar en una posterior respuesta. Y es que le parecieron una barbaridad.

Un parón dramático

Flick ha sido seleccionador de Alemania y es muy sensible en las relaciones entre Federaciones y clubes, por lo que no se sintió correspondido esta vez con el trato de los responsables de la selección española con quien, hasta ahora, había habido una mayor fluidez.

Llueve sobre mojado en un parón liguero que no ha sido nada afortunado para el Barça, pues se lesionó Frenkie de Jong con los Países Bajos y Carlo Ancelotti hizo jugar, en una clasificada Brasil, a Raphinha en la tremenda altura de El Alto.

Aspectos que no han molestado a Hansi Flick. Consciente de lo que hay. Otra cosa es lo de Lamine Yamal. Ahí sí que entró en cólera el de Heidelberg.