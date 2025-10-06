Confianza absoluta del Barça en Hansi Flick

Calma absoluta en el Barça tras la debacle del equipo ante el Sevilla. Las dos derrotas consecutivas en Champions y Liga no han encendido las luces de alarma a pesar de que directiva y cuerpo técnico analizaron una situación que no se vivía desde diciembre del año pasado. El club blaugrana tiene confianza absoluta en Hansi Flick y cree que revertirá la situación a corto plazo tal y como ya sucedió la pasada temporada. El presidente, Joan Laporta, habló con el entrenador alemán en el vuelo de vuelta desde Sevilla a Barcelona para expresarle el apoyo absoluto a sus decisiones con la confianza de que el equipo acabará peleando seguro por todos los títulos en juego.

Hubo malestar por la goleada recibida en Sevilla y el primer disgustado fue el entrenador a pesar de que públicamente no quiso ser demasiado duro tras el partido. El entrenador alemán es consciente de que hubo errores graves individuales y también colectivos pero también que esta derrota y la del PSG servirá para impulsar al equipo hasta finales de año. El técnico tiene detectados los problemas y trabajarán para solventar los ajustes en la presión y en defensa con el objetivo de ser un conjunto mucho más solvente a partir de ahora.

Flick comunicó que está plenamente convencido de que la situación se revetirá en las próximas semanas y es optimista con el futuro del equipo a pesar de los golpes recibidos en tan pocos días. Le gustó la primera parte ante el PSG y también la reacción del equipo en el segundo tiempo ante el Sevilla. El técnico tiene claro que el resultado fue demasiado abultado y también se produjo porque el Barça estaba plenamente volcado en el área del Sevilla intentando la remontada.

Para Flick sí que es importante el parón en estos momentos porque servirá para que los futbolistas desconecten, algunos con sus selecciones y algunos trabajando en Barcelona. En este periodo de tiempo, el entrenador alemán confía en recuperar a jugadores clave en el once titular como Lamine Yamal, Raphinha, Fermín o Joan García. Todos ellos son futbolistas fundamentales en el esquema táctico del alemán y absolutamente diferenciales. El entrenador alemán no se excusa en las bajas para asumir las dos derrotas, pero sí que es evidente que tiene muy poco margen de maniobra en según que posiciones para completar los partidos y eso genera cansancio en algunos futbolistas.

En el Barça consideran que los resultados, a estas alturas de temporada, son absolutamente normales y coinciden con lo que sucedió el año pasado: una derrota en la Champions y otra en la Liga. El equipo está calcando registros e, incluso, tuvo una pequeña crisis el curso pasado en los meses de noviembre y diciembre debido también a las bajas, que este año se han adelantado de forma inesperada. Los dirigentes blaugrana creen que queda mucha temporada por delante y que hay que mantener la tranquilidad ya que los registros entran dentro de la normalidad.

Flick dará algunos días de descanso a sus futbolistas tras un inicio de temporada muy exigente. La idea es cargar pilas con el objetivo de que el equipo llegue a pleno rendimiento tras el parón. El equipo blaugrana se enfrentará al Girona tras el regreso a la competición y luego jugará en casa ante el Olympiacos en Champions. Son dos partidos propicios para vencer y convencer. Coger confianza antes de enfrentarse al Madrid en el Clásico el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu. Este duelo no será decisivo ni mucho menos ya que prácticamente no hay ventaja en puntos, pero sí que puede influir emocionalmente en la temporada. Flick tiene ese partido señalado ya que el año pasado el Barça dio un golpe encima de la mesa.