Las confesiones de Pau Víctor sobre el Barça: "Passa, calvo" y una silla para vapear

Pau Víctor sorprendió en su entrevista en La Sotana al asegurar que en el vestuario del Barça se habla mucho catalán. Según explicó, la comunicación entre los jugadores formados en La Masia es fluida y espontánea, incluso en situaciones de juego.

Entre risas, reveló una de sus frases más repetidas a Marc Casadó durante los entrenamientos: "Passa, calvo", una broma que se ha viralizado por la naturalidad con la que la contó.

El rincón del vapeo de Szczęsny

Otro de los momentos más comentados fue cuando Pau Víctor habló del hábito del portero polaco Wojciech Szczęsny, a quien nunca vio fumar tabaco, sino vapeador.

Según relató, el guardameta tenía una silla apartada fuera del vestuario, un pequeño espacio improvisado que los jugadores terminaron decorando con pósters y carteles, algunos de "no fumar" y otros editados por ellos mismos. Ese rincón acabó convirtiéndose en una especie de broma interna del equipo.

La rutina matinal: perro, sauna, agua fría y un desayuno inesperado

El exjugador también detalló su rutina diaria en un "Get Ready With Me" improvisado en directo:

Se despierta entre las 8:00 y las 8:15 .

. Saca a pasear al perro antes de ir a la Ciutat Esportiva.

antes de ir a la Ciutat Esportiva. A las 9:00 hace sauna y baño de agua fría , un ritual previo al entrenamiento.

, un ritual previo al entrenamiento. Después llega el momento del desayuno, con opciones variadas.

Aunque existen pautas nutricionales, Pau Víctor confesó que, en ciertos días, un gofre de chocolate es totalmente válido. "Después de un partido de 90 minutos, te lo puedes comer, no pasa nada", explicó, recordando que él casi no pudo permitírselo durante la temporada.

Un retrato íntimo de su día a día

Las declaraciones de Pau Víctor han generado interés por su espontaneidad y por mostrar un lado poco conocido del vestuario del Barça: bromas en catalán, rutinas estrictas pero humanas y hasta un rincón reservado para el vapeo de Szczęsny.

Un relato que acerca al público la vida cotidiana de los jugadores más allá del césped.