La confesión de Sheila, madre de Lamine Yamal: "Sigo poniéndome nerviosa en los partidos de mi hijo"

Sheila Ebana es la madre de Lamine Yamal. Tiene 36 años y lleva una vida discreta en el Maresme, las afueras de Barcelona. En todas sus apariciones públicas, siempre ha demostrado ser una mujer tranquila, familiar y muy simpática, que intenta ayudar a Lamine Yamal en la faceta más importante: la de una madre.

No se pierde ningún partido de la estrella del FC Barcelona y asiste regularmente a los partidos del Spotify Camp Nou para apoyar de manera incondicional a su hijo. También estuvo en el Mundial 2026, en Estados Unidos, junto al resto del entorno de Lamine y su otro hijo Keyne, para vivir la primera Copa del Mundo de Lamine.

"Soy un poco tímida"

Originaria de Bata, Sheila emigró a España siendo una adolescente, con apenas 14 años, y dio a luz a Lamine siete años después, con 21, cuando tuvo una relación con Mounir Nasraoui. Como bien ha explicado siempre Lamine su madre es una de las figuras más imprescindibles en su vida. Fue un apoyo incondicional pese a marcharse a vivir a La Masia con 12 años.

"Mi madre trabajaba en el McDonald's y con lo poco que teníamos, cuando venían las fiestas, estábamos muy felices. Me compró unaPlayStation. Todo lo que le dé no podrá ser el mismo que lo que me dio ella. Mi madre ha sido uno de mis referentes cuando era pequeño", dice.

"Cuando llegaba a casa lo que hacía era hablar conmigo, hacía la comida y se marchaba a trabajar", afirmó con una sonrisa. La madre del futbolista tiene 39 años y se ha posicionado como la figura esencial detrás del estrellato de su hijo. Cuando Lamine jugaba en La Torreta, Sheila tomó una decisión clave: quedarse en Granollers, trabajar duro y dedicar su vida al crecimiento de su hijo.

Sin embargo, Sheila siempre ha querido pasar desapercibida. Pero ahora ha encontrado una faceta que le hace pasar el tiempo, divertirse y sentirse cómoda: la de creadora de contenido. En su cuenta de Instagram, '@sheila_ebana', cuenta con casi 3M de seguidores, una cifra altísima, más que muchos clubes de Laliga. "Tengo 36 años", empezaba contando en su cuenta de Instagram.

"Fui mamá joven, tengo dos 'bebés', uno de 19 años (Lamine Yamal) y otro de 4 años (Keyne). Además, soy de Guinea Ecuatorial y llegué a España a los 14 años", explicaba Sheila en el video.

Un pilar fundamental en su vida

La madre acostumbra a subir videos en las redes sociales, sobre todo junto a Lamine y su hijo. Ha dejado de trabajar, tras muchos años en la hostelería trabajando duro. Subió un video felicitando a su hijo por su 18 cumpleaños: "Aunque los años pasen y vayas creciendo, en mi corazón seguirás siendo mi pequeño. Felices 18, hijo mío, que seas siempre muy feliz. Te quiero un montón", decía.

Lamine, además, le dedicó un agradecimiento permanente a su madre por el esfuerzo que realizó para protegerle de las preocupaciones que ella soportaba. "Siempre le digo a mi madre que le agradezco mucho porque con lo difícil que lo tenía ella, me hizo no ver nada malo. Entonces, a lo mejor no tenía la mejor infancia del mundo, pero ella hacía que solo viera lo bonito y disfrutar. No tengo nada que reprochar", reconoce.

Lamine Yamal, junto a su familia: su madre Sheila Ebana y su hermano Keyne Yamal / Sport.es

"Me encanta pasar mucho tiempo en familia, soy mucho más tímida de lo que parezco en Instagram y si tengo una cita, nunca llego a tiempo, tengo que mejorar eso..." decía entre risas.

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"Estoy descubriendo una faceta nueva en mi vida con las redes sociales y contra más partidos veo de mi hijo, me sigo poniendo nerviosa", es una de tantas cosas que explica en el video.