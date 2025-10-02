La confesión de Pinto sobre Lamine Yamal deja a Pedrerol atónito: "¿Estás de coña?"

José Manuel Pinto fue uno de los porteros más carismáticos de España tras defender la portería de varios clubes, siendo más recordado por su etapa en el FC Barcelona. Antes de retirarse, también jugó en el Celta de Vigo.

Actualmente, Pinto se dedica a la música como productor, habiendo ganado un Grammy Latino en 2016 en la categoría de Mejor Álbum de Flamenco. También es el creador del método de entrenamiento P13FIT, que combina salto de comba con coreografías.

Hace unos días, el exportero del Barça acudió al pódcast de 'El Chiringuito', 'El cafelito de Josep Pedrerol', para compartir algunas anécdotas vividas durante su etapa en el club culé, así como para comentar la actualidad deportiva y abordar otros muchos temas.

El de Puerto de Santa María desveló que se sentía muy bien jugando al fútbol, pero que no le gusta nada ver los partidos, ni en la televisión ni en el estadio. ¿Verlo (un partido de fútbol)? ¡Nunca!".

"Nunca me ha gustado verlo, siempre me ha aburrido, desde pequeño. No lo podía contar en un vestuario, como lo de que yo hacía música", comentó a Pedrerol en 'El cafelito de Josep Pedrerol'.

Esta confesión llamó mucho la atención al periodista, que se interesó en cuestionarle sobre el impacto que tiene '10' culé en el club blaugrana: "O sea, ¿no sabes cómo juega Lamine Yamal?". La respuesta dejó atónito a Pedrerol: "No. No mucho".

Si ve algo de fútbol es a gracias a su hijo, Nathan: "Mi niño me mantiene un poco al tanto, que él lo ve todo, ha salido a mi abuelo. A ver, no te diré que lo he visto cero, pero, 'highlights'." En ese momento, el presentador de 'El Chiringuito' no dudó en preguntarle: "¿Estás de coña?".

Pinto volvió a decirle que está muy desconectado de la actualidad deportiva, ya que prefiere dedicar su tiempo libre a otras cosas. No obstante, guarda un buen recuerdo de su paso por el Barça.