La confesión de Lewandowski: "Tenía que frenar a Frenkie De Jong..."

Uno de los alicientes de la jornada de selecciones era el choque de Rotterdam entre Países Bajos y Polonia en el grupo D. Sobre el césped del estadio del Feyenoord se enfrentaban Frenkie de Jong y Robert Lewandowski, quien regresaba al equipo nacional tras el enfrentamiento con el antiguo seleccionador Michal Probierz y que finalizó con la dimisión del técnico, el nombramiento de Jan Urban y el regreso del delantero del Barça a la selección.

El duelo tuvo un sabor agridulce para Frenkie, pues los 'Oranje' no pasaron del empate y él se retiró con molestias musculares, mientras que para Robert, que disputó 63 minutos, la igualada supo a gloria porque significaba puntuar en el campo del máximo rival para lograr la clasificación mundialista.

Intereses contrapuestos

Aunque se medían dos buenos amigos y compañeros de vestuario en el Barça, los intereses deportivos están por encima de todo y esta vez se encontraban en bandos separados. Lewandowski explicó al finalizar el choque que había acordado con el seleccionador Jan Urban que se encargaría de 'anular' en la medida de lo posible a De Jong, conscientes de que es una pieza clave en el juego del conjunto neerlandés. "Tenía la tarea de frenar a mi compañero De Jong , y como lo conozco de los entrenamientos, sabía que no podía dejar que corriera con el balón, porque entonces sería difícil detenerlo a él y a todo el equipo".

Polonia no se quería irse de vacío en su visita a Rotterdam, y por eso 'Lewy' era plenamente consciente que en esta ocasión le tocaba pensar tanto en las labores defensivas como en las atacantes. "Sabíamos que si queríamos llevarnos este importante punto en Holanda, no podíamos dejarlo jugar, porque cuando Frenkie corre, el equipo holandés se vuelve muy difícil de frenar. Teníamos una gran tarea por delante, pero fuimos disciplinados y al final conseguimos un punto", explicó Robert.

Lewandowski resaltó que "hicimos todo como lo habíamos planeado. Desde el principio, tuvimos instrucciones claras sobre qué hacer y las cumplimos. Sabíamos qué elementos sacar del juego holandés e intentamos hacerlo". Y uno de esos 'elementos' era Frenkie...