La confesión de Lautaro: "Los rumores sobre el Barça eran ciertos"

Por fin Lautaro Martínez rompió el silencio y comentó todo lo sucedido a su alrededor en la recta final del mercado futbolístico. Aprovechando la celebración de la Gran Gala del Calcio, el delantero argentino atendió a los micrófonos de Sky Italia y se pronunció sobre su posible salida del Inter y el interés del Barça.

El nombre de Lautaro Martínez cogió mucha fuerza en el mercado después que en los últimos días la directiva del Atlético Madrid reiteró por activa y por pasiva que Julián Álvarez bajo ningún concepto saldría del club colchonero para recalar en club azulgrana esta temporada. Ni la insistencia del Barça ni la actitud del propio futbolista reclamando una vía negociadora lograron que la directiva del Atlético reconsiderara su postura: Julián Álvarez no estaba en el mercado para el Barça.

Ante este escenario, el nombre de Lautaro Martínez surgió como gran alternativa a la hora de incorporar un delantero de primer nivel mundial. Desde el Inter se negó cualquier tipo de oferta azulgrana y también descartó abrir negociaciones para explorar un posible traspaso millonario.

Pero en la gala del fútbol italiano, por primera vez habló el gran protagonista. Lautaro no tuvo reparos en reconocer que sí hubo contactos con el Barça. "Recibir estas ofertas siempre es un halago porque uno trabajo siempre para mantenerse en lo más alto del fútbol. Los rumores eran ciertos".

El Barça se interesó por el fichaje de Lautaro, aunque también es cierto que la puerta siempre estuvo cerrada, al igual que con Julián Álvarez. "Siempre he dicho que quiero quedarme en el Inter, junto a mis compañeros y a nuestra afición. Mientras ellos me quieran, me quedaré en este club".

Lautaro, sin embargo, esbozó una sonrisa al recordar que en el mundo del fútbol todo es posible. "Todos sabemos que en el mundo del fútbol, cuando ya no sirves, te echan. Estar en el Inter es un orgullo, soy feliz. Quiero quedarme aquí y luchar cada día por seguir creciendo y peleando por los grandes títulos con el Inter", puntualizó