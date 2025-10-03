La confesión de Grimaldo: "Hubo la posibilidad de ir al Barça"

Parecía que iba a ser un verano movido para Alejandro Grimaldo, pero la realidad es que acabó no moviéndose del Bayer Leverkusen y actualmente es uno de los intocables en el cuadro de las aspirinas. Y lo cierto es que ha vuelto a empezar el curso con buen pie con cuatro tantos y dos asistencias en ocho encuentros. Partiendo desde el carril zurdo de la zaga minera.

8/15 puntos en Bundesliga y dos empates en la Champions League frente a Copenhague y PSV es el comienzo un poco dubitativo que está protagonizando el equipo dirigido por Kasper Hjulmand. Quien, como decíamos, está un poco de referencia por su experiencia y rendimiento en el equipo es Grimaldo.

CONTACTOS PARA IR CON XABI A MADRID

El valenciano cumple su tercera temporada en Alemania, donde llegó procedente del Benfica. Antes, pasó siete años en La Masia llegando a disputar 92 partidos con el Barça B.

Pasó el lateral internacional con España por los micrófonos del Larguero de la Cadena SER para valorar su situación actual y todos los rumores que surgieron este pasado verano: "¿Fichar por el Real Madrid? Siempre cabía la posibilidad de ir con Xabi Alonso al Madrid, pero al final no se dio. Firmaron a Álvaro Carreras y no se dio la oportunidad de ir con Xabi".

"Xabi Alonso y yo tuvimos algunas conversaciones cuando estaba todavía en el Bayer Leverkusen... pero nada más allá. Él tenía que llegar a Valdebebas y ver cómo estaba todo para organizarse", comentaba el valenciano.

Grimaldo celebra el 1-1 logrado de libre directo / EFE

Grimaldo, formado en la cantera del F.C. Barcelona, desveló que "igual hubo la posibilidad de ir al Barça, pero tampoco se dio". Tanto este verano como anteriores, retumbó bastante su nombre en Barcelona para un regreso. Pero por contexto económico hubo que apostar por Gerard Martín y su buena respuesta 'apagó' esa opción de Alejandro.

Siempre hay contactos, pero si al final no se dio es porque no se tenía quedar

Algo decepcionado, Grimaldo añade que "¿si tuve la opción de Madrid y Barcelona? Siempre hay opciones y se hablan cosas, pero si al final no se dan es que no se tenían que dar".