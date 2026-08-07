La confesión de Ferran Torres (26 años) sobre su nueva faceta como modelo: "Me gustaría ser alguien en quien la gente intente fijarse y creo que tengo potencial"

Ferran Torres está viviendo unas vacaciones muy intensas mediática y comercialmente tras marcar el gol que proclamó a España campeona del mundo por segunda vez en su historia. En los últimos días, el delantero valenciano se ha 'paseado' por algunas de las televisiones más importantes de Estados Unidos como la 'NBC' o la 'CNN', donde ha abierto la puerta a salir del FC Barcelona este mismo verano, y también ha sido recibido en el Yankee Stadium para efectuar el tradicional saque de honor antes del partido de los el partido de los New York Yankees ante los St.Louis Cardinals.

El baño de masas no se ha quedado aquí. Y es que Ferran también ha 'explotado' su nueva faceta como modelo y ha visitado revistas de moda como 'Vogue' o 'Women's Wear Daily'. En un reportaje publicado este viernes por la segunda, conocida como 'WWD', el futbolista de Foios ha reconocido que se siente cómodo marcando tendencia con su estilo. "Es algo nuevo para mí y es algo que quiero aprender. Me gustaría ser alguien en quien la gente intente fijarse, y creo que tengo potencial", ha confesado.

El todavía delantero blaugrana también ha valorado otras cuestiones. A nivel deportivo, preguntado por cómo gestionó sus suplencias durante el Mundial (solo fue titular en una ocasión) para acabar siendo decisivo en los partidos contra Portugal (asistencia a Merino) y Argentina (gol del triunfo), ha explicado que los "malos momentos" del pasado le ayudaron mucho: "Siempre quieres jugar todo lo que puedas, pero tienes que aceptarlo porque tan pronto como lo haces, vas a rendir mejor. Aprendí mucho con los malos momentos y ahora estoy preparado para convivir con ellos, pero trabajando para que lleguen los buenos".

"Hay mucha gente con problemas de salud mental"

Sobre la salud mental, un tema sobre el que ha hablado públicamente en más de una ocasión, el futbolista culé ha reiterado que "mostrarle al mundo que hablar de ello es algo normal me hizo sentir muy bien", pues "hay mucha gente que tiene problemas".

En un distendido reportaje en el que también califica su amor por los perros como "lo más importante en mi vida" y desvela que le gustan "mucho" los relojes, Ferran también ha intentado zanjar la polémica con la ya famosa gorra con el lema de Trump. "No tuvo nada que ver con la política porque no entiendo de política. Fue solo un momento divertido porque me encanta ver a España en lo más alto, siendo campeona del mundo, así que no le presto atención a lo que diga la gente", ha sentenciado.