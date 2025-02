La 'confesión' de Fermín que no gustará a Lamine Yamal

Fermín López Marín (El Campillo, Huelva, 11 de mayo de 2003) tocó todos los registros durante su entrevista con SPORT. Más allá de reflexionar sobre su situación personal y la marcha del FC Barcelona, el centrocampista onubense también se abrió a compartir varias divertidas anécdotas. Alguna de ellas, eso sí, no gustará a Lamine Yamal...

Dicen que Flick es más tierno de lo que aparenta.

Es muy cercano, siempre tiene buen trato con nosotros. Es exigente porque es el míster y estando en el Barça hay que tener mucha exigencia. Pero es una persona que nos intenta ayudar siempre a todos.

¿En qué idioma os habla?

En inglés, aunque alguna palabra en castellano suelta ya (risas).

¿Y tú cómo vas de inglés?

Bien, bien, bueno…(risas)

¿Y de alemán?

Solo sé decir ‘Guten Morgen’ (buenos días).

¿Te lo enseñó el míster?

¡No! Eso lo aprendí en verano en Alemania, con la selección (risas).

Fuera bromas. ¿Cuántas alarmas te pones para no llegar tarde con Flick?

Una.

No me lo creo.

Te lo prometo. Con una es suficiente. El año pasado sí que me pasó un par de veces que me quedé dormido, pero este año ninguna vez. Eso no puede ser. Esta temporada alguna vez he tenido que correr por las escaleras del hotel, eso sí (risas). Pero siempre intento ser puntual, que el míster lo valora.

Fort, Lamine, Fermín y Casadó, tras ganar al Bayern / JAVI FERRÁNDIZ

¿Cómo es Fermín lejos de los terrenos de juego?

Soy bastante tranquilo, me gusta estar en casa. Ahora tengo un perrito, estoy con mi familia, con mi novia, con mi hermano… Soy bastante familiar, la verdad.

¿Nada de Play Station?

Sí, sí, eso sí.

¿Algún pique que puedas contarme en el vestuario?

En la selección jugamos mucho al FIFA con Lamine, y la verdad es que siempre le gano, aunque él dirá que no. Dani (Olmo) y Pedri también juegan, pero juegan a otro juego, no a fútbol.

Verás como Lamine lea la entrevista...

(Risas) ¡Querrá replicar seguro, ya verás! Él dirá que no es verdad y que tal y que cual...

¿Qué piensas de que los aficionados del Barça te comparen cada vez más con Pedro Rodríguez?

Es demasiado yo creo. Pedro me gustaba mucho y siempre me he fijado en él, pero no me gusta que me comparen con él por todo lo que hizo y significó para el club. Mi etapa en el primer equipo del Barça tan solo acaba de empezar. Aunque también es bueno y significa que hago las cosas bien, que me reivindico cuando dispongo de minutos. Intento no escuchar esas cosas.

¿Sientes el cariño especial y cada vez mayor que te tiene el barcelonismo?

¡Y tanto! Tanto en el campo, como caminando por la calle, como en las redes sociales siempre leo cosas positivas que me escriben. Eso también es muy importante para un jugador y estoy muy agradecido por el apoyo que me brinda siempre la afición.