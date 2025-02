La confesión de Araujo sobre Lamine: "Al principio no se atrevía, pero ahora viene a por ti"

Duro de roer es Ronald Araujo, una ’bestia’ física de más de 1,90 metros y con potencia fuera de lo común. Nos imaginamos que debe intimidar encararlo en los entrenamientos, así que le preguntamos en la entrevista exclusiva con SPORT a quién le cuesta más defender: “Se lo pongo difícil a todos, pero Lamine es especial. Te engancha para todos los lados, te muestra la pelota, te la esconde. Me acuerdo que al principio cuando venía le llegaba y no se atrevía a encarar. Pero ahora viene a por ti. Es especial. Y Dani Olmo tiene ese talento, la lleva pegada al pie y es difícil quitársela”.

Toca incidir en la figura del de Rocafonda. Una irrupción única. ¿Los veteranos intentan estar encima? “Lamine es un chico muy inteligente. Sabe qué está bien y qué está mal. La madre siempre está pendiente, es un chico de buena familia. Y estamos pendientes. Nosotros como capitanes si vemos algo que está mal se lo vamos a decir. Pero es muy inteligente y responsable, como el resto”.

EL MOMENTO DE ANSU

Sabiendo la gran relación que tiene con Ansu, preguntamos a Ronald sobre su situación: “Le tengo mucho cariño, es como un hermano para mí. Está bien, entrenando, con confianza. Es difícil para un jugador cuando no te convocan y no juegas. Pero no lo veo triste. Le mete caña para poder convencer al míster. El tiempo que salíamos de lesión, hacíamos 1x1 y yo lo veía y pensaba “está volando”. Y es que el talento lo tiene. Necesita jugar”.

Ronald, durante la entrevista con SPORT y tomando mate / Valentí Enrich

Su socio durante muchas tardes y noches, Ronald Araujo tiene una estima especial por Pau Cubarsí. Ese chico que irrumpió a los 17 años como si fuera un veterano y se hizo intocable en el eje de la zaga del Barça. “Pau es muy bueno, muy bueno. Y muy inteligente, me recuerda mucho a Piqué a la hora de encontrar los pases filtrados. Tiene mucha personalidad pese a ser tan joven. Encontramos ese 'feeling', también con Íñigo ahora. Pau es importante para el club y para nosotros. Ojalá siga mucho tiempo así”, comenta Ronald.

LA EXPLOSIÓN DE RAPHA

Ronald se mostró bastante suelto ante las cámaras / Valentí Enrich

Uno de sus ‘inseparables’ en el vestuario es Raphinha. Ambos hablan portugués. ¿Se ha sido injusto con él? “Cuando juegas aquí debes saber que hay presión en cada partido y momento. La responsabilidad. Pero Rapha siempre tuvo ese talento, siempre lo demostró. Necesitaba confianza, sentirse feliz. Puede desprender su talento. Siempre fue importante desde su llegada. Ahora está con confianza y contento y es lo importante para que un jugador esté a su nivel”.