La conexión con el vestuario Barça, un motivo de peso con Rashford

Concluida la temporada, momento de hacer balances. Y una de las figuras que seguíamos con más atención este curso era la de Marcus Rashford. Porque se trataba de un futbolista que había llegado a ser una irrupción brutal en su momento, porque su carrera estaba estancada y porque teníamos ganas de ver cómo encajaba con Flick y en un vestuario repleto de chicos de La Masia.

Rashford celebra su golazo contra el Real Madrid // EFE / JORDI CARNÉ

Y lo cierto es que ha superado las expectativas en líneas generales. Los números son buenos, eso es intachable (14 goles y 14 asistencias), pero se valora igual o más lo bien que se ha adaptado al ecosistema del club.

Roony, su principal apoyo

Pese a ser su primera experiencia lejos de Inglaterra, el atacante entró con buen pie. La barrera del idioma no fue un problema y su conexión con el vestuario ha sido espectacular. No solo con Bardghji, seguramente su mejor amigo en la plantilla y su principal apoyo (fuera del vestuario también), sino con todos.

Rashford dio una asistencia de lujo a Lewandowski en El Sadar / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Con Ronald Araujo, con Lamine y los jóvenes. Ha hecho muy buenas migas y fuentes del vestuario destacan su 'tolerancia' con las bromas y el buen rollo que genera pese a tener ese aura de persona más bien reservada y discreta. En el Barça ha encontrado un entorno favorable y en el que se siente a gusto para recuperar su mejor fútbol y de ahí que siempre en sus apariciones públicas haya destacado su voluntad de seguir y de poder ampliar su bagaje de azulgrana.

Un factor clave para el convencimiento final de Flick

Es un factor clave para que Flick haya terminado dando el visto bueno a la secretaría técnica para intentar alcanzar un acuerdo con el United y que siga vistiendo la elástica azulgrana. Otra cosa será la fórmula para intentar no pagar esos 30 ‘kilos’. Muy querido por el plantel y rompiendo algún prejuicio que otro también.

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Rashford y Lewandowski, en un partido de Champions del Barça / Valentí Enrich

"Siempre un placer. Temporada 2025/26, con ganas de más, Barça", ha escrito en el compilatorio de mejores momentos de la temporada que ha compartido en sus redes sociales. Es cierto que hace un par de meses, coincidiendo con la lesión de Raphinha, su rendimiento fue un tanto decepcionante y de ahí que se enfriara lo que parecía era una decisión tomada: ir a por su fichaje (el propio club así lo transmitió). Surgieron algunas dudas, pero el final de curso de Marcus ha sido muy positivo.