FC BARCELONA
Conexión letal 'made in La Masia': Pedro-Espart tumbaron al PSG
Los dos futbolistas marcaron uno de los tantos de la jornada en la Youth League para vencer al cuadro parisino en el Johan en un encuentro que se complicó muchísimo
Se puso muy peliagudo el partido para el Barça ante el PSG en la Youth League. La expulsión de Alex Campos en la primera mitad dejó contra las cuerdas al equipo de Pol Planas, que luego recibió otro jarro de agua fría con el tanto parisino justo antes del descanso. Con el 0-1 y 10 hombres sobre el campo, pintaban bastos para el joven y talentoso equipo azulgrana.
Pero todo cambió en el segundo tiempo. Con un cambio clave, el de Xavi Espart, que dinamizó sobremanera las 'operaciones' del cuadro barcelonista. El de Vilassar, en estado de gracia (ya dio una asistencia espectacular a Sama Nomoko el pasado domingo ante la UE Sant Andreu y tuvo un mano a mano que golpeó en el palo), revolucionó el choque. Ayudó la expulsión de Slama en el PSG por segunda amarilla, claro.
GRAN SEGUNDA MITAD AZULGRANA
El tanto de bella factura de Shane Kluivert (otro de los que entró en el segundo tiempo y dio otro aire al Barça) igualó la contienda. El Barça estaba bastante mejor que su rival y olía la sangre. Y en el 73' una conexión preciosa entre Pedro Rodríguez y el mencionado Espart culminó la remontada. Pase de alta escuela del de Ogijares, que rompió hasta tres líneas de golpe, movimiento TOP de Espart y definición aún mejor. Uno de los golazos de la jornada en la Youth League gracias a un tándem que está muy muy fino este curso.
Espart ya anotó frente al Newcastle en el debut europeo y suma dos dianas en dos encuentros. Jugando de lateral. Proyección estupenda la que tiene este carrilero reciclado. Hasta hace un par de años jugaba de interior y los técnicos de La Masia le vieron potencial actuando como lateral. Y es una delicia ver cómo se asocia por dentro y su lectura de juego. Además, está ganando masa muscular y es un perfil muy disciplinado. Ya ha entrenado con el primer equipo con Flick, por cierto.
Por su lado, Pedro es un fijo en el Juvenil A de Pol Planas a sus 17 años y también ha empezado con buen pie la temporada. Evolucionando y creciendo en La Masia. Otro de los que apuntan alto.
