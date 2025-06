Las condiciones de la UEFA al Barça tras la sanción por el fair play

El FC Barcelona ha alcanzado un acuerdo con la UEFA para rebajar sustancialmente la sanción económica que le había impuesto el organismo europeo por incumplir la normativa del fair play financiero. Según apunta la Cadena SER y avanzó MD, la multa, que inicialmente ascendía a 60 millones de euros, se reduciría a aproximadamente una tercera parte tras un pacto que recuerda al ya aplicado con otros clubes como el Chelsea, la Roma o el Fenerbahçe.

El punto de fricción entre el Barça y el organismo que preside Čeferin reside en la interpretación de determinados ingresos extraordinarios. Mientras que LaLiga permite al club computar como ingresos los fondos obtenidos mediante la venta anticipada de derechos televisivos, como los acuerdos con la empresa norteamericana Sixth Street o la venta parcial de Barça Studios, la UEFA adopta un criterio más restrictivo, por lo que no pueden utilizarse para cumplir con el fair play financiero.

Así, la UEFA solo valida tres vías de ingreso como aceptables dentro del marco de equilibrio financiero: los nuevos ingresos derivados del futuro estadio, la reducción salarial de la plantilla y la venta directa de jugadores. Todo lo demás, incluida la monetización de derechos a largo plazo, queda descartado como mecanismo válido para justificar el cumplimiento de las reglas financieras.

Esta es la segunda ocasión en que el club azulgrana se ve señalado por el órgano de control económico de la UEFA. En octubre de 2023, el club ya fue multado con 500.000 euros por una mala clasificación contable de ingresos. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) avaló la sanción, que sirvió de advertencia y ha influido en la actual decisión del organismo europeo de endurecer su postura frente a las prácticas financieras del club catalán. En esta ocasión, la UEFA sí interpreta que existe un incumplimiento sustantivo del reglamento, lo que justifica la nueva sanción económica según sus criterios pese a que apunta que no se trata de un acto de reincidencia de mala praxis por parte del Barça.

Las exigencias de la UEFA

La rebaja de la sanción, una práctica como decíamos habitual en la UEFA, viene condicionada por el cumplimiento de una serie de requisitos económicos durante los próximos tres años, periodo en el que el club deberá demostrar su capacidad para equilibrar ingresos y gastos sin recurrir a mecanismos que el organismo europeo considera no válidos a efectos contables, como las conocidas “palancas”.

El pacto alcanzado supone el compromiso a respetar una hoja de ruta clara en materia de equilibrio presupuestario, control de gasto y contención salarial. En este periodo, el Barcelona estará sometido a un control exhaustivo de su situación económica por parte de la UEFA, que en este caso, según la SER, aceptará los criterios de supervisión de LaLiga en cuanto a los movimientos de altas y bajas de jugadores y del límite salarial.

En caso de que el club no cumpla con los compromisos adquiridos, las consecuencias podrían ir más allá del ámbito económico. La UEFA contempla, más allá de que la próxima vez sí que se deberían abonar los 60M, la posibilidad de limitar la inscripción de jugadores en competiciones europeas o incluso la pérdida de puntos en la Champions League.

El Barça y su postura ante unas normas desiguales

A pesar de la presión, desde la UEFA se ha valorado de forma positiva la voluntad del Barcelona por reconducir su situación económica. Se reconoce el esfuerzo realizado en los últimos meses para reducir el gasto, rebajar salarios y reestructurar el modelo deportivo y financiero del club. También se aplaude el impulso al proyecto del nuevo estadio como una vía válida para generar ingresos sostenibles a medio y largo plazo. Sin embargo, la buena predisposición no exime al club de la obligación de cumplir estrictamente las normas.

El FC Barcelona, por su parte, ha defendido que su estructura como club deportivo, y no como sociedad anónima, le impide acudir a mecanismos de financiación que sí están disponibles para otros competidores como el PSG o el City. Mientras algunos clubes reciben inyecciones de capital de fondos de inversión o patrocinadores vinculados directamente con estados propietarios de su entidad, el Barça ha tenido que recurrir a fórmulas alternativas, como la venta anticipada de activos, para poder afrontar sus obligaciones económicas sin perder competitividad deportiva. El club azulgrana, no obstante, no ha conseguido suavizar la postura de la UEFA.