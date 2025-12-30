Las condiciones del Barça para la cesión de Ter Stegen a Girona

El culebrón con el futuro de Marc-André Ter Stegen no ha hecho más que comenzar y eso que todavía faltan 48 horas para que se abra la ventana de fichajes del mercado de invierno. Pese a que el guardameta alemán fue titular en el debut del Barça en los dieciseisavos de final de la presente edición de la Copa del Rey ante el CD Guadalajara, la continuidad de Ter Stegen para la segunda mitad de la temporada no está ni mucho menos garantizada.

Y en este escenario, el último actor en entrar en escena en ha sido el Girona, como confirmó este lunes Míchel en la 13ª Gala de les Estrelles del Futbol Català, que estaría encantado de contar con el guardameta en la portería de Montilivi los próximos seis meses en forma de préstamo.

En SPORT ya os contamos que el staff del club blanquivermell se puso en contacto con el cuerpo técnico del Barça para conocer de primera mano el estado físico de MATS, y la respuesta de José Ramón de la Fuente, entrenador de porteros azulgrana, fue muy clara: Ter Stegen está totalmente recuperado de la operación lumbar y en condiciones de competir al máximo nivel como demostró en el partido copero.

La postura del Barça

Desde el punto de vista del FC Barcelona, la operación encaja tanto a nivel deportivo como económicamente, porque aunque finalmente Flick apostara por darle la alternativa como premio por su recuperación tras una charla con su compatriota y Szczesny, la situación de Ter Stegen no ha cambiado.

En las grandes competiciones, incluida la Supercopa de España en Arabia en la que el capitán azulgrana todavía tenía esperanzas de jugar, el portero titular seguirá siendo Joan Garcia, su "número 1" como no se ha cansado de repetir. El de Sallent, además, es innegociable en LaLiga y la Champions League, y solo queda en el aire la duda de qué decisión tomará el técnico con la Copa del Rey a partir de los octavos de final, una puerta abierta a la que Ter Stegen se sigue agarrando.

En lo que se refiere a lo económico del acuerdo, el club ve con buenos ojos la salida del guardameta aunque las condiciones de su salida no sean especialmente favorables a los intereses azulgranas, y es que el Barça estaría dispuesto a asumir una gran cantidad de la ficha del alemán durante estos seis meses si con ello libera a Flick de la 'patata caliente' del caso del capitán. De hecho, según ha podido saber SPORT, si el Girona puede hacerse cargo de una cifra que ronde a la cuarta parte de lo que le queda por cobrar al portero este año, el club azulgrana no pondría obstáculos para cerrar el acuerdo.

El gran escollo a día de hoy sigue siendo la postura del propio jugador. Ter Stegen continúa mostrándose reacio a salir y ha trasladado al club que no contempla destinos exóticos, como Turquía, ni tampoco una aventura en Inglaterra pese al interés de equipos importantes de la Premier League. Por motivos familiares, su prioridad sigue siendo Barcelona. Sin embargo, en un escenario de salida, el Girona es la única opción real que podría valorar, precisamente por la proximidad y la posibilidad de no romper su rutina personal pese al cambio de equipo.