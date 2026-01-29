La condición del Barça para dejar salir a Andrés Cuenca

La salida de Andrés Cuenca del FC Barcelona es cuestión de horas, tal como SPORT lleva informando estos últimos días. El central andaluz de 18 años firmará por el Como de Cesc Fàbregas a coste cero, pues finaliza contrato este verano, aunque el Barça lo ha vendido este mercado de invierno para guardarse el 20% de una futura venta. No obstante, antes de emprender una nueva aventura en Italia, el futbolista jugará cedido hasta final de temporada en el Sporting de Gijón, de LaLiga Hypermotion.

La idea del Como ha sido clara desde que se interesaron por Cuenca. Los italianos querían ceder estos próximos seis meses al central para que se foguee en el fútbol profesional. A Cesc Fàbregas le gusta su perfil, un zaguero rápido y técnico, capaz de sortear las líneas de presión con sus pases. Además, encaja con el estilo de juego que plantea el entrenador en el Como. No obstante, el exfutbolista catalán cree que debe mejorar en algunos aspectos antes de dar el salto a la Serie A.

Por ello, el club italiano ha optado por cederlo al Sporting de Gijón, club que estaba necesitado de incorporar a un defensa. En el conjunto rojiblanco ven a Cuenca como una oportunidad para reforzar la zaga durante estos próximos seis meses sin necesidad de afrontar un coste económico.

El Barça, por su parte, realiza este movimiento en enero para tener algún control sobre el futbolista y que no salga libre el próximo 30 de junio, cuando finalizaba su vinculación. Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, ha explicado que el cuadro catalán se guarda un 20% de una futura venta. Con la salida del andaluz y la de Mbacke, el filial azulgrana ya ha rastreado el mercado de fichajes para incorporar a un par de centrales: Juwensley Onstein y Patricio Pacífico.

Cuenca, por tanto, saldrá de la disciplina azulgrana tras llegar a La Masia en etapa infantil, cuando recaló en Barcelona procedente del Sevilla. En las categorías inferiores del Barça formó pareja con Cubarsí, pero, a diferencia de su compañero en la retaguardia, no ha podido hacerse un hueco en el primer equipo.